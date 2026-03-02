Визначився склад збірної України з баскетболу на матч проти Іспанії

У третьому турі кваліфікації до Чемпіонату світу Іспанія розгромила Україну – 66:86

Гра Іспанія – Україна відбудеться в Ов'єдо (Іспанія). Початок матчу – о 21:30 за київським часом

У понеділок, 2 березня 2026 року, чоловіча збірна України з баскетболу проведе матч четвертого туру кваліфікації чемпіонату 2027, в якому в місті Ов’єдо на майданчику Palacio de los Deportes зіграє проти збірної Іспанії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Матч Іспанія – Україна розпочнеться о 21:30 за київським часом.

Тренерський штаб визначився зі складом на матч: у порівнянні з грою в Ризі у складі відбулася одна заміна – замість Михайла Бублика до складу увійшов Єгор Сушкін.

Склад збірної України

Віталій Зотов (Капфенберг, Австрія), перша тренер Зотова Тетяна;

Олександр Ковляр (Будучность, Чорногорія), перший тренер Володимир Понько;

Денис Лукашов (Рігас Зеллі, Латвія), перша тренер Ірина Насєдкіна;

Єгор Сушкін (Київ-Баскет, Україна), перший тренер Євген Найдьон;

Ілля Тиртишник (Basket Academy Catarzano, Італія), перші тренери Ірина Рябуха, Андрій Денік;

Олександр Липовий (Рапід, Румунія), перша тренер Людмила Покровенко;

Іван Ткаченко (Задар, Хорватія), перші тренери Анатолій Федоренко, Євген Ткаченко;

Андрій Войналович (Сабах, Азербайджан), перша тренер Леся Полуяхтова;

В’ячеслав Бобров (Динамо, Румунія), перші тренери Сергій Бордейчук, Олександра Івлєва;

Данііл Шеліст (Ов’єдо, Іспанія), перший тренер Хосе Антоніо Кампой;

Артем Пустовий (Андорра, Іспанія), перший тренер Валерій Зарецький;

Дмитро Скапінцев (Хапоель Єрусалим, Ізраїль), перший тренер Анатолій Федоренко;

Збірна України провела два тренування в ігровому залі та матиме ще одне ранкове тренування в день матчу. На арені Palacio de los Deportes, яка вміщує 5400 глядачів, на матчі очікується аншлаг.

Нагадаємо, у третьому турі кваліфікації до Чемпіонату світу Іспанія розгромила Україну – 66:86.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Після двох матчів Україна перебуває в двійці найкращих команд групи. Наступне вікно відбору пройде у лютому 2026 року.

Нагадаємо, збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії.

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2, Тиртишник 0