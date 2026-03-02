Головна Спорт Новини
В Іспанії під час футбольного матчу пішов з життя 82-річний вболівальник

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
В Іспанії під час футбольного матчу пішов з життя 82-річний вболівальник
Через смерть уболівальника зустріч між «Спортингом» та «Леганесом» не була дограна
фото: AS

Трагедія сталася на четвертій хвилині гри між «Спортингом» із Хіхона та «Леганесом»

Футбольний уболівальник помер у віці 82 років під час матчу 28-го туру другого дивізіону чемпіонату Іспанії між «Спортингом» із Хіхона та «Леганесом». Як інформує «Главком», про це повідомляє пресслужба хіхонського клубу.

Матч зупинили на четвертій хвилині через погіршення стану вболівальника. Медична бригада надала йому першу допомогу, але не змогла врятувати чоловіка. Зазначається, що він протягом 40 років був власником абонементу на ігри «Спортинга».

Також було ухвалено рішення не відновлювати зустріч. Нова дата її проведення стане відома найближчим часом.

«Сьогодні дуже сумний день. Спочивай з миром. Ми висловлюємо свою підтримку та любов його родині та близьким», – йдеться у заяві клубу.

Нагадаємо, на 55-му році життя, перестало битися серце колишнього гравця збірної України з футболу Андрія Вікторовича Полуніна.

Трагічна подія сталася після матчу ветеранів у Луцьку, у якому Полунін брав участь.

Андрій Вікторович був відомим футболістом, який виступав у складі «Дніпра», «Кривбаса», «Карпат», «ЦСКА», а також грав у Німеччині за «Нюрнберг», «Санкт-Паулі» та «Рот Вайс».

На його рахунку 9 матчів та 1 забитий м'яч у складі збірної України.

Як повідомлялося, на фронті загинув титулований український легкоатлет Віталій Римарук.

26-річний метальник диску Віталій Римарук був чемпіоном України серед молоді та призером першості серед дорослих. Ще два роки тому Віталій тренувався і змагався. У нього залишилася дружина та маленька донька.

Віталій Римарук служив офіцером 1 бойової групи 4 групи спеціального призначення (парашутно-десантної) 4 окремого загону спеціального призначення з контрдиверсійної боротьби «Омега» Національної гвардії України.

Спецпризначенець загинув на Покровському напрямку (Донецька область).

