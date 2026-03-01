Україна здобула історичну нагороду на юніорському Чемпіонаті світу зі сноубордингу
Володимиру Лучкіну підкорилося історичне досягнення
16-річний Володимир Лучкін здобув першу в історії України медаль юніорського Чемпіонату світу зі сноубордингу у дисципліні слоупстайл. Про це повідомляє «Главком».
На FIS Junior World Championship у Калгарі (Канада) Володимир Лучкін був четвертим у кваліфікації слоупстайлу (80.66 бала).
У фіналі український сноубордист покращив результат (84.50 бала) і піднявся на третю сходинку п’єдесталу.
Чемпіоном став японець Хірому Ватанабе (93.25 бала), срібним призером – Колін Франс зі США (89.25).
Нагадаємо, збірна України завершила свої виступи на зимовій Олімпіаді 2026 року без жодної медалі.
Українські спортсмени вісім разів потрапляли до десятки найсильніших – вони посіли такі позиції:
Шосте місце
- Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк, Дмитро Котовський (фристайл, лижна акробатика, змішана команда)
- Юліанна Туницька, Ігор Гой / Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, естафета)
Сьоме місце
- Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, жіночі двійки)
Восьме місце
- Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна, Олександра Меркушина (біатлон, змішана естафета)
Дев'яте місце
- Олександра Меркушина, Юлія Джіма, Христина Дмитренко, Дарина Чалик (біатлон, естафета)
Десяте місце
- Катерина Коцар (фристайл, бігейр)
- Олександр Окіпнюк (фристайл, лижна акробатика, особисті змагання)
- Віталій Мандзин (біатлон, масстарт)
