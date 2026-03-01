Україна здобула історичну нагороду на юніорському Чемпіонаті світу зі сноубордингу

Володимиру Лучкіну підкорилося історичне досягнення

16-річний Володимир Лучкін здобув першу в історії України медаль юніорського Чемпіонату світу зі сноубордингу у дисципліні слоупстайл. Про це повідомляє «Главком».

На FIS Junior World Championship у Калгарі (Канада) Володимир Лучкін був четвертим у кваліфікації слоупстайлу (80.66 бала).

У фіналі український сноубордист покращив результат (84.50 бала) і піднявся на третю сходинку п’єдесталу.

Чемпіоном став японець Хірому Ватанабе (93.25 бала), срібним призером – Колін Франс зі США (89.25).

Нагадаємо, збірна України завершила свої виступи на зимовій Олімпіаді 2026 року без жодної медалі.

Українські спортсмени вісім разів потрапляли до десятки найсильніших – вони посіли такі позиції:

Шосте місце

Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк, Дмитро Котовський (фристайл, лижна акробатика, змішана команда)

Юліанна Туницька, Ігор Гой / Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, естафета)

Сьоме місце

Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, жіночі двійки)

Восьме місце

Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна, Олександра Меркушина (біатлон, змішана естафета)

Дев'яте місце

Олександра Меркушина, Юлія Джіма, Христина Дмитренко, Дарина Чалик (біатлон, естафета)

Десяте місце