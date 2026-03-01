Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Україна здобула історичну нагороду на юніорському Чемпіонаті світу зі сноубордингу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Україна здобула історичну нагороду на юніорському Чемпіонаті світу зі сноубордингу
Лучкін став бронзовим призером юніорської світової першості
фото: Volodymyr Luchkin/Work Happy Productions

Володимиру Лучкіну підкорилося історичне досягнення

16-річний Володимир Лучкін здобув першу в історії України медаль юніорського Чемпіонату світу зі сноубордингу у дисципліні слоупстайл. Про це повідомляє «Главком».

На FIS Junior World Championship у Калгарі (Канада) Володимир Лучкін був четвертим у кваліфікації слоупстайлу (80.66 бала).

У фіналі український сноубордист покращив результат (84.50 бала) і піднявся на третю сходинку п’єдесталу.

Чемпіоном став японець Хірому Ватанабе (93.25 бала), срібним призером – Колін Франс зі США (89.25).

Нагадаємо, збірна України завершила свої виступи на зимовій Олімпіаді 2026 року без жодної медалі.

Українські спортсмени вісім разів потрапляли до десятки найсильніших – вони посіли такі позиції: 

Шосте місце

  • Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк, Дмитро Котовський (фристайл, лижна акробатика, змішана команда)
  • Юліанна Туницька, Ігор Гой / Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, естафета)

Сьоме місце 

  • Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, жіночі двійки)

Восьме місце

  • Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна, Олександра Меркушина (біатлон, змішана естафета)

Дев'яте місце

  • Олександра Меркушина, Юлія Джіма, Христина Дмитренко, Дарина Чалик (біатлон, естафета)

Десяте місце

  • Катерина Коцар (фристайл, бігейр)
  • Олександр Окіпнюк (фристайл, лижна акробатика, особисті змагання)
  • Віталій Мандзин (біатлон, масстарт)
Джерело
Теги: сноуборд спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Скелетоніст Владислав Гераскевич
«Мені не надходили ніякі $800 тис.». Владислав Гераскевич про наслідки свого вчинку на Олімпіаді
21 лютого, 10:00
Сибіга наголосив, що в сучасній Росії навіть паралімпійський спорт використовується для прославлення учасників війни проти України
Україна закликає світ бойкотувати старт Паралімпіади через присутність РФ
18 лютого, 16:14
Катерина Коцар представлятиме Україну на Олімпіаді-2026
Фристайлістка Коцар: Моя швидкість в момент вильоту з трампліна – близько 80 км/год
4 лютого, 14:06
МОК дискваліфікував Владислава Гераскевича
Кремль підтримав МОК, який відсторонив Гераскевича від Олімпіади
12 лютого, 18:04
Тарпіщев незаконно відвідував анексований Крим
«Росіяни всюди виступатимуть». Одіозний функціонер з РФ розповів про зустріч з очільницею МОК
13 лютого, 15:12
Шолом Гераскевича налякав членів МОК?
Мережа вибухнула мемами і фотожабами після скандального рішення МОК щодо Гераскевича
14 лютого, 14:42

Новини

Україна здобула історичну нагороду на юніорському Чемпіонаті світу зі сноубордингу
Україна здобула історичну нагороду на юніорському Чемпіонаті світу зі сноубордингу
Тарасюк здобув срібло Чемпіонаті світу з біатлону серед юнаків та юніорів
Тарасюк здобув срібло Чемпіонаті світу з біатлону серед юнаків та юніорів
Петиція Гераскевича щодо санкцій проти Бубки набрала понад 5 тис. голосів за дві доби
Петиція Гераскевича щодо санкцій проти Бубки набрала понад 5 тис. голосів за дві доби
«Арбітр говорить»: суддя Коваленко назавжди ввійшов в історію чемпіонату України
«Арбітр говорить»: суддя Коваленко назавжди ввійшов в історію чемпіонату України
«Металіст 1925» мінімально переграв «Олександрію» в УПЛ
«Металіст 1925» мінімально переграв «Олександрію» в УПЛ
ПСЖ і «Реал» домовилися про перенесення поєдинків: відома причина
ПСЖ і «Реал» домовилися про перенесення поєдинків: відома причина

Новини

Текст нового українського правопису готовий до публікації – Бережна
Сьогодні, 14:47
В Україні туман, місцями ожеледиця: погода на 1 березня
Сьогодні, 05:59
В Україні туман та ожеледиця: погода на 28 лютого
Вчора, 05:59
Лондон врятував єдиний в країні завод військових гелікоптерів
27 лютого, 20:09
Виробники підвищили ціни на картоплю: причина
27 лютого, 17:23
«Шахтар» отримав суперника в плейоф Ліги конференцій
27 лютого, 15:20

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua