Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Іспанія – Україна: де дивитися поєдинок кваліфікації Чемпіонату світу з баскетболу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Іспанія – Україна: де дивитися поєдинок кваліфікації Чемпіонату світу з баскетболу
Офіційним транслятором матчів збірної України є «Суспільне Спорт»
фото: ФІБА

Гра Іспанія – Україна відбудеться в Ов'єдо (Іспанія). Початок матчу – о 21:30 за київським часом

У понеділок, 2 березня 2026 року, національна чоловіча збірна України з баскетболу поєдинком з Іспанією продовжить свій шлях у кваліфікації на Чемпіонату світу. Про це повідомляє «Главком».

Де дивитися гру Іспанія – Україна

Гра Іспанія – Україна відбудеться в Ов'єдо (Іспанія). Початок матчу – о 21:30 за київським часом.

Офіційним транслятором матчів збірної України є «Суспільне Спорт», яке покаже і гру в Ов'єдо. Також переглянути поєдинок можна буде на Київстар ТБ. 

Нагадаємо, у третьому турі кваліфікації до Чемпіонату світу Іспанія розгромила Україну – 66:86.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Після двох матчів Україна перебуває в двійці найкращих команд групи. Наступне вікно відбору пройде у лютому 2026 року. 

Нагадаємо, збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2,  Тиртишник 0

Теги: баскетбол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українська команда провела напружений поєдинок з Іспанією
Збірна України після поразки Іспанії не отримала автобус до готелю: що сталося Реклама
27 лютого, 21:53
Після першого кваліфікаційного вікна збірна України знаходиться на другому місці в групі
Кваліфікація жіночого Євробаскету: визначилося місце проведення гри Україна – Чорногорія
26 лютого, 14:44
Леброн Джеймс у НБА набрав понад 43 тисячі очок
Чемпіон НБА назвав рекорд асоціації, який ніколи не буде перевершений
25 лютого, 11:42
До матчу проти Іспанії готуватимуться 14 гравців збірної України з баскетболу
Один з лідерів збірної України з баскетболу пропустить матчі проти Іспанії
24 лютого, 14:48
Лукашов зіграв за збірну України 67 матчів
До збірної України з баскетболу повернувся один з рекордсменів за кількістю зіграних матчів
18 лютого, 20:14
Іспанія розпочне тренувальний збір в понеділок, 23 лютого 2026 року, у Гвадалахарі.
Збірна Іспанії з баскетболу оголосила склад на матчі проти України
18 лютого, 12:29
Пустовий з «МораБанк Андоррою» програв «Валенсії»
Пустовий набрав дев'ять очок в грі чемпіонату Іспанії з баскетболу
16 лютого, 16:24
Лень відіграв 24 хвилини, набрав 12 очок, зробив 4 підбирання
Лень відзначився вдалою грою у чемпіонаті Іспанії з баскетболу
9 лютого, 13:13
Коваль зіграла 14 хвилин, набрала 8 очок, зібрала 9 підбирань, зробила 2 перехоплення, 3 блок-шота
Коваль набрала вісім очок та зібрала дев'ять підбирань у грі NCAA
2 лютого, 11:51

Новини

Російська «Чемпіонка терору» Мельникова здобула золото італійської серії А
Російська «Чемпіонка терору» Мельникова здобула золото італійської серії А
Визначився склад збірної України з баскетболу на матч проти Іспанії
Визначився склад збірної України з баскетболу на матч проти Іспанії
В Іспанії під час футбольного матчу пішов з життя 82-річний вболівальник
В Іспанії під час футбольного матчу пішов з життя 82-річний вболівальник
Іспанія – Україна: де дивитися поєдинок кваліфікації Чемпіонату світу з баскетболу
Іспанія – Україна: де дивитися поєдинок кваліфікації Чемпіонату світу з баскетболу
Україна здобула історичну нагороду на юніорському Чемпіонаті світу зі сноубордингу
Україна здобула історичну нагороду на юніорському Чемпіонаті світу зі сноубордингу
Тарасюк здобув срібло Чемпіонаті світу з біатлону серед юнаків та юніорів
Тарасюк здобув срібло Чемпіонаті світу з біатлону серед юнаків та юніорів

Новини

Хорватія завершила розмінування своєї території після югославської війни
Сьогодні, 08:35
В Україні без опадів: погода на 2 березня
Сьогодні, 05:59
Текст нового українського правопису готовий до публікації – Бережна
Вчора, 14:47
В Україні туман, місцями ожеледиця: погода на 1 березня
Вчора, 05:59
В Україні туман та ожеледиця: погода на 28 лютого
28 лютого, 05:59
Лондон врятував єдиний в країні завод військових гелікоптерів
27 лютого, 20:09

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua