Іспанія – Україна: де дивитися поєдинок кваліфікації Чемпіонату світу з баскетболу

У понеділок, 2 березня 2026 року, національна чоловіча збірна України з баскетболу поєдинком з Іспанією продовжить свій шлях у кваліфікації на Чемпіонату світу. Про це повідомляє «Главком».

Де дивитися гру Іспанія – Україна

Гра Іспанія – Україна відбудеться в Ов'єдо (Іспанія). Початок матчу – о 21:30 за київським часом.

Офіційним транслятором матчів збірної України є «Суспільне Спорт», яке покаже і гру в Ов'єдо. Також переглянути поєдинок можна буде на Київстар ТБ.

Нагадаємо, у третьому турі кваліфікації до Чемпіонату світу Іспанія розгромила Україну – 66:86.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Після двох матчів Україна перебуває в двійці найкращих команд групи. Наступне вікно відбору пройде у лютому 2026 року.

Нагадаємо, збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії.

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2, Тиртишник 0