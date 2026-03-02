Іспанія – Україна. Прогноз і анонс гри кваліфікації Чемпіонату світу з баскетболу

Найрезультативнішим гравцем у складі нашої збірної у попередній грі з Іспанією став Олександр Ковляр (з м'чем)

Україна буде намагатися взяти реванш у Іспанії

2 березня 2026 року, о 21:30 за київським часом у Ов’єдо чоловіча збірна України з баскетболу проведе поєдинок відбору на Чемпіонат світу 2027 проти команди Іспанії. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч Україна – Іспанія

Іспанія має більший шанс на перемогу, переконані букмекери GGBET. Перемога іспанців оцінена коефіцієнтом 1.1 станом на 10:40 2 березня 2026 року. Успіх нашої збірної – 7.94. На нічию пропонується коефіцієнт 18.

Передматчева ситуація команд

Українська і іспанська команда підходять до матчу з дещо зміненими складами після зустрічі в Ризі. У нашої збірної відбулося кілька рокирувань: по-перше, покинув розташування національної збірної Даниїл Сипало; по-друге, замість Михайла Бублика до дванадцятки на поєдинок з іспанцями потрапив Єгор Сушкін.

Чус Матео так само вирішив освіжити склад, заявивши двох гравців, які брали участь у поєдинках першого вікна європейського відбору – Луїса Косту та Пепа Бускетса. Вони замінили Алекса Рейеса та Ісаака Ногеса.

У турнірній таблиці іспанці посідають перше місце, а українці – друге. Для того, щоб вийти на перше місце, нашій збірній необхідно виграти суперників з різницею у +21 або більше, що є надзвичайно складним завданням.

Попередня зустріч команд

Україна та Іспанія загалом у своїй історії зустрічалися сім разів.

Остання зустріч між командами відбулася кілька днів тому – у п'ятницю, 27 лютого 2026 року, Іспанія розгромила Україну.

Синьо-жовті якісно провели першу половину гри та пішла на перерву з мінімальною перевагою у рахунку – 33:32. Вирішальною стала третя чверть.

Іспанці були агресивнішими у нападі, реалізуючи як легкі проходи, так і триочкові під тиском. Перевага іспанців зростала швидко, зупинившись на позначці у «-18» для України.

Заключна чверть кардинально вже не змінила розклад сил у грі – іспанці перемогли з підсумковим рахунком 66:86.

Найрезультативнішим у складі нашої збірної став Олександр Ковляр, який набрав 15 очок.

Кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Україна – Іспанія 66:86 (21:17, 12:15, 14:33, 19:21)

Україна: Лукашов 7, Ковляр 15 + 4 передачі, Ткаченко 4, Войналович 4, Скапінцев 10 – старт; Липовий 7, Бобров 7, Зотов 6 + 5 передач, Пустовий 2, Тиртишник 2, Шеліст 2, Бублик 0.

Де дивитися матч Україна – Іспанія

Офіційним транслятором матчів збірної України є «Суспільне Спорт», яке покаже і гру в Ов'єдо. Також переглянути поєдинок можна буде на Київстар ТБ.

Нагадаємо, що головний тренер збірної України Айнарс Багатскіс заявив, що в Іспанії нашій команді потрібно буде грати у фізичний баскетбол.