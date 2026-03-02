Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Іспанія – Україна. Прогноз і анонс гри кваліфікації Чемпіонату світу з баскетболу

Реклама
Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Іспанія – Україна. Прогноз і анонс гри кваліфікації Чемпіонату світу з баскетболу
Найрезультативнішим гравцем у складі нашої збірної у попередній грі з Іспанією став Олександр Ковляр (з м'чем)
фото: ФІБА

Україна буде намагатися взяти реванш у Іспанії

2 березня 2026 року, о 21:30 за київським часом у Ов’єдо чоловіча збірна України з баскетболу проведе поєдинок відбору на Чемпіонат світу 2027 проти команди Іспанії. Про це повідомляє «Главком»

Прогноз букмекерів GGBET на матч Україна – Іспанія

Іспанія має більший шанс на перемогу, переконані букмекери GGBET. Перемога іспанців оцінена коефіцієнтом 1.1 станом на 10:40 2 березня 2026 року. Успіх нашої збірної – 7.94. На нічию пропонується коефіцієнт 18.

Реклама. 21+

GGBET є титульним спонсором Федерації баскетболу України та збірної України. Кожен матч національної збірної — це подія, яку разом переживають мільйони українських уболівальників. Букмекерський бренд GGBET створений для тих, хто цінує реальні емоції та цінує унікальний ігровий досвід. Підтримуй Збірну України разом із GGBET!

Передматчева ситуація команд

Українська і іспанська команда підходять до матчу з дещо зміненими складами після зустрічі в Ризі. У нашої збірної відбулося кілька рокирувань: по-перше, покинув розташування національної збірної Даниїл Сипало; по-друге, замість Михайла Бублика до дванадцятки на поєдинок з іспанцями потрапив Єгор Сушкін. 

Чус Матео так само вирішив освіжити склад, заявивши двох гравців, які брали участь у поєдинках першого вікна європейського відбору – Луїса Косту та Пепа Бускетса. Вони замінили Алекса Рейеса та Ісаака Ногеса. 

У турнірній таблиці іспанці посідають перше місце, а українці – друге. Для того, щоб вийти на перше місце, нашій збірній необхідно виграти суперників з різницею у +21 або більше, що є надзвичайно складним завданням. 

Попередня зустріч команд

Україна та Іспанія загалом у своїй історії зустрічалися сім разів.

Остання зустріч між командами відбулася кілька днів тому – у п'ятницю, 27 лютого 2026 року, Іспанія розгромила Україну.

Синьо-жовті якісно провели першу половину гри та пішла на перерву з мінімальною перевагою у рахунку – 33:32. Вирішальною стала третя чверть.

Іспанці були агресивнішими у нападі, реалізуючи як легкі проходи, так і триочкові під тиском. Перевага іспанців зростала швидко, зупинившись на позначці у «-18» для України. 

Заключна чверть кардинально вже не змінила розклад сил у грі – іспанці перемогли з підсумковим рахунком 66:86.

Найрезультативнішим у складі нашої збірної став Олександр Ковляр, який набрав 15 очок.

Кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Україна – Іспанія 66:86 (21:17, 12:15, 14:33, 19:21)

  • Україна: Лукашов 7, Ковляр 15 + 4 передачі, Ткаченко 4, Войналович 4, Скапінцев 10 – старт; Липовий 7, Бобров 7, Зотов 6 + 5 передач, Пустовий 2, Тиртишник 2, Шеліст 2, Бублик 0.

Де дивитися матч Україна – Іспанія

Офіційним транслятором матчів збірної України є «Суспільне Спорт», яке покаже і гру в Ов'єдо. Також переглянути поєдинок можна буде на Київстар ТБ. 

Нагадаємо, що головний тренер збірної України Айнарс Багатскіс заявив, що в Іспанії нашій команді потрібно буде грати у фізичний баскетбол.

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

Бренд GGBET – ліцензований оператор азартних ігор в Україні. Діяльність здійснюється відповідно до Ліцензії КРАІЛ №128 від 08.08.2023 (букмекерська діяльність) та №129 від 08.08.2023 (онлайн-казино).
Відповідальність за достовірність інформації у рекламі несе рекламодавець
Теги: баскетбол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Коваль зіграла 14 хвилин, набрала 8 очок, зібрала 9 підбирань, зробила 2 перехоплення, 3 блок-шота
Коваль набрала вісім очок та зібрала дев'ять підбирань у грі NCAA
2 лютого, 11:51
«Кривбас» перебував у топ-4 українського чемпіонату та мав гарні шанси увійти до призової трійки
«Кривбас» знявся з баскетбольної Суперліги
3 лютого, 19:31
Бобров: Іспанці можуть привезти будь-який ростер, але кожен гравець викладатиметься на 100%
Баскетболіст Бобров прокоментував майбутні матчі збірної України з Іспанією
4 лютого, 16:40
Пустовий з «МораБанк Андоррою» програв «Валенсії»
Пустовий набрав дев'ять очок в грі чемпіонату Іспанії з баскетболу
16 лютого, 16:24
Ткаченко: Робимо акцент на тому, що після наших атак в нападі, ми мусимо швидко повертатись у захист
Баскетболіст Ткаченко прокоментував майбутні матчі збірної України з Іспанією
26 лютого, 13:56
Наша збірна зазнала прикрої домашньої поразки
Збірна України з баскетболу зіграла домашній матч з Іспанією: результат гри Реклама
27 лютого, 19:23
Визначився склад збірної України з баскетболу на матч проти Іспанії
Визначився склад збірної України з баскетболу на матч проти Іспанії Реклама
27 лютого, 08:00
Іспанія підходить до матчу з Україною з двома перемогами в активі після першого ігрового вікна
Збірна Іспанії з баскетболу з'явилася на розминці матчу з Україною під пісню гурту «Бумбокс»
27 лютого, 15:00
Українська команда провела напружений поєдинок з Іспанією
Збірна України після поразки Іспанії не отримала автобус до готелю: що сталося Реклама
27 лютого, 21:53

Новини

Іспанія – Україна. Прогноз і анонс гри кваліфікації Чемпіонату світу з баскетболу
Іспанія – Україна. Прогноз і анонс гри кваліфікації Чемпіонату світу з баскетболу
Російська «Чемпіонка терору» Мельникова здобула золото італійської серії А
Російська «Чемпіонка терору» Мельникова здобула золото італійської серії А
Визначився склад збірної України з баскетболу на матч проти Іспанії
Визначився склад збірної України з баскетболу на матч проти Іспанії
В Іспанії під час футбольного матчу пішов з життя 82-річний вболівальник
В Іспанії під час футбольного матчу пішов з життя 82-річний вболівальник
Іспанія – Україна: де дивитися поєдинок кваліфікації Чемпіонату світу з баскетболу
Іспанія – Україна: де дивитися поєдинок кваліфікації Чемпіонату світу з баскетболу
Україна здобула історичну нагороду на юніорському Чемпіонаті світу зі сноубордингу
Україна здобула історичну нагороду на юніорському Чемпіонаті світу зі сноубордингу

Новини

Хорватія завершила розмінування своєї території після югославської війни
Сьогодні, 08:35
В Україні без опадів: погода на 2 березня
Сьогодні, 05:59
Текст нового українського правопису готовий до публікації – Бережна
Вчора, 14:47
В Україні туман, місцями ожеледиця: погода на 1 березня
Вчора, 05:59
В Україні туман та ожеледиця: погода на 28 лютого
28 лютого, 05:59
Лондон врятував єдиний в країні завод військових гелікоптерів
27 лютого, 20:09

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua

Підтвердження віку

На цій сторінці може бути розміщена реклама азартних ігор.

Продовжуючи використовувати сторінку, ви підтвердуєте, що:

  • Вам виповнилося 21 рік.
  • Ви погоджуєтеся на перегляд такої реклами.
На головну