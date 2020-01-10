Ломаченко затанцював як Майкл Джексон (відео)



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Відео танців Ломаченка зібрало понад 91 тисячу лайків

Відомий український боксер розважається на тренуванні

Український чемпіон світу за версіями WBA, WBO і WBC в легкій вазі Василь Ломаченко готується до здобуття нового титулу – промоутер боксера Боб Арум підтвердив, що наступним суперником Василя стане американець Теофімо Лопес, який володіє поясом IBF у легкій вазі. Поєдинок пройде в травні 2020 го або на рингу Madison Square Garden в Нью-Йорку, або в одній з країн Середньої Азії.

Днями Ломаченко поділився кількома відео зі свої щоденних тренувань. Найбільшу популярність здобуло те з них, де Василь після розминки робить знаменитий жест легендарного американського співака Майкла Джексона, який той демонстрував, виконуючи пісню Billie Jean.

Вболівальники оцінили гумор боксера численними коментарями: «Останнє дуже важливе рух в розминці», «Вже мінімум 5 континентів зі своїми школами боксу взяли цю вправу в роботу», «Даєш Майкла Джексона на рингу!», «Навіть фінти у Васі кльові» - залишали коментарі фанати.

Нагадаємо, напередодні Ломаченко спровокував скандал опублікувавши на своїй сторінці в Instagram ролик, який пропагує «русскій мір», почав підготовку до наступного бою.