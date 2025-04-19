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Українці відібралися у п'яти дисциплінах у суперфінал Кубка світу зі стрибків у воду

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Українці відібралися у п'яти дисциплінах у суперфінал Кубка світу зі стрибків у воду
Єдиною нагородою, яку вибороли українці у цьому році на етапах Кубка світу, стала «бронза» Олексія Середи

Суперфінал Кубка світу зі стрибків у воду відбудеться 2-4 травня у Пекіні

Збірна України зі стрибків у воду отримала право виступити у п'яти дисциплінах у суперфіналі Кубка світу, що відбудеться у Пекіні 2-4 травня. Як інформує «Главком», про це повідомив «Суспільне Спорт» головний тренер збірної України Ілля Целютін.

Україна виступила на стартових двох етапах Кубка світу зі стрибків у воду. Єдиною нагородою, яку вибороли українці, стала «бронза» Олексія Середи в одиночних стрибках з 10-метрової вишки.

До суперфіналу відібралися всі шість українців, які брали участь на цьогорічних етапах Кубка світу. Зокрема у трьох видах виступить Олексій Середа – в одиночних та синхронних стрибках, а також у командному міксті.

Також Україна отримала право виступити у жіночих синхронних стрибках з 10-метрової вишки та командному міксті. На попередньому етапі у Віндзорі Україна не була представлена у жодному жіночому змаганні: спершу з одиночного турніру зняли Софію Лискун, а згодом через ушкодження Ксенії Байло відмовилися і від синхронних та командних стрибків.

«Софію зняли лише з індивідуального виду, а потім синхрон зняли, бо там проблема у Ксенії Байло. У неї проблема з трицепсом, треба зробити перерву. Якби ми їй дали навантаження, то було б ще довше. Вона, думаю, відновиться до суперфіналу», – розповів головний тренер збірної України зі стрибків у воду Ілля Целютін.

При цьому участь України у цих видах залишатиметься під питанням – залежатиме від того, чи встигне відновитися Байло від ушкоджень.

«Офіційно – так, нас допустили. Але все залежатиме від стану здоров'я Ксенії. Якщо буде проблема з рукою, я не ризикуватиму [Байло] перед чемпіонатами Європи та світу. Наразі – так, у неї реабілітація йде за планом, то, гадаю, і синхрон, і команда братимуть участь», – додав Целютін.

Склад збірної України на суперфінал Кубка світу зі стрибків у воду

  • Синхронні стрибки, 3 м (чоловіки): Станіслав Оліферчик, Кірілл Болюх
  • Одиночні стрибки, 10 м (чоловіки): Олексій Середа, Марк Гриценко
  • Синхронні стрибки, 10 м (чоловіки): Олексій Середа, Марк Гриценко
  • Синхронні стрибки, 10 м (жінки): Софія Лискун, Ксенія Байло
  • Командні стрибки, 3 та 10 м (мікст)

Суперфінал Кубка світу зі стрибків у воду відбудеться 2-4 травня у Пекіні.

Нагадаємо, Олексій Середа став бронзовим призером етапу Кубка світу зі стрибків у воду у Віндзорі (Канада)

Теги: Софія Лискун Олексій Середа Станіслав Оліферчик Марк Гриценко стрибки у воду Кубок світу

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