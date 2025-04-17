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Тренер жіночої збірної України з біатлону розповів, як обиратиме склад на перші етапи Кубка світу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Тренер жіночої збірної України з біатлону розповів, як обиратиме склад на перші етапи Кубка світу
Зоц: У нас команди А та Б – це не конкуруючі фірми, а один колектив
фото: Biathlon.com.ua/Eugen Tarasenko

Сезон 2025/26 Кубка світу з біатлону розпочнеться з етапу в Естерсунді, який відбудеться 29 листопада – 8 грудня

Старший тренер жіночої збірної України з біатлону Микола Зоц розповів, як обиратиме склад на перші етапи Кубка світу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».

Збірна України з біатлону визначилася зі складами команд на наступний сезон 2025/26, який стане олімпійським. За підсумками президії Федерації біатлону України були затверджені списки спортсменів, що потрапили до команд А, Б, а також юніорів.

У порівнянні з попереднім сезоном склади команд зазнали змін. Зокрема до жіночої команди А не потрапила Ірина Петренко, тоді як вперше у нього увійшла Валерія Дмитренко, учасниця гонок Кубка IBU у попередні сезони.

Як зазначав Зоц у контексті місця Ірини Петренко в команді Б, потрапляння біатлоністки до цього списку не означає втрату шансу виступити у наступному сезоні на рівні Кубка світу або ж навіть відібратися до складу на Олімпійські ігри. Присутність Петренко у команді Б пов'язана з бажанням як оптимізувати тренувальний процес для біатлоністки, так і врахувати проблеми зі здоров'ям, які вона має.

Загалом же, як повідомив Зоц, поділ жіночої збірної України на дві окремі команди (А та Б) не означає закріплення поміж ними гонок, в яких вони братимуть участь (Кубок світу чи Кубок IBU) у наступному сезоні. Особливість поділу спортсменок на різні команди тренер пояснив необхідністю надати більше уваги тим біатлоністкам, які претендують на потрапляння до олімпійської збірної.

«У нас команди А та Б – це не конкуруючі фірми, а один колектив. Просто зараз, в олімпійський сезон, в основній команді треба більше уваги кожній спортсменці. Тому ми й пішли на скорочення та розділили на дві команди», – заявив Зоц.

Якщо команда А буде готуватися до наступного сезону саме під керівництвом Миколи Зоца, то команду Б очолить Роман Лейбюк, який вперше обійматиме таку посаду в збірній Україні. Досі Лейбюк входив до тренерського штабу, однак не був відповідальний за підготовку команди Б.

«Як старший тренер він [Лейбюк] вперше. Він давно у нас тренує, але на рівні старшого це буде перший сезон. [...] Ми [будемо] у постійному контакті з ним, обговорювали разом плани на команду Б з таким направленням, що деякі збори (два літні і на «вкатці» у листопаді) ми перетинаємося. Працюємо за різними планами, але в одному місці, проводимо разом тестове контрольне тренування», – додав Зоц.

У листопаді обидві команди жіночої збірної України проведуть спільний збір, під час якого також відбудеться і контрольне тестування. Саме воно, як стверджує Микола Зоц, і визначить, хто з біатлоністок відправиться на перший етап Кубка світу, а хто – на старти Кубка IBU.

«І Люба Кип'яченкова, і Аня Кривонос, і Іра Петренко чи інші дівчата з команди Б – не треба сприймати, що ми їх відправили у якесь заслання. У них буде можливість. Те, що команда Б готується з весни і їздитиме на Кубки IBU, а команда А їде на Кубки світу — це не буде зовсім так виглядати. Коли у листопаді буде останнє відбіркове контрольне тестування, в усіх буде можливість, хто нормально провів літній підготовчий період, на цих контрольних тренуваннях показати себе і поїхати на Кубки світу. А ті, хто не буде у кращій спортивній формі, але з команди А – поїдуть на Кубки IBU», – сказав Зоц.

Сезон 2025/26 Кубка світу з біатлону розпочнеться з етапу в Естерсунді, який відбудеться 29 листопада – 8 грудня.

Нагадаємо, збірна України з біатлону визначилася зі складом, який готуватиметься до олімпійського сезону 2024/25.

Теги: біатлон Микола Зоц Кубок світу

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