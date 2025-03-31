Стало відомо, скільки призових заробили українські біатлоністи за сезон Кубка світу

Дмитро Підручний у цьому сезоні на етапах Кубка світу заробив 50,6 тис. євро

Найбільше призових у сезоні 2024/25 серед українців здобув Дмитро Підручний

У сезоні 2024/25 збірна України з біатлону на етапах Кубка світу та чемпіонаті світу здобула 233 900 євро призових. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».

Збірна України з біатлону завершила сезон 2024/25. За результатами Кубка світу жіноча і чоловіча національні команди України посіли восьме місце у заліку Кубка націй. Відповідно матимуть квоту в п'ять біатлоністів на особисті гонки Кубка світу сезону 2025/26.

У сезоні 2024/25 «синьо-жовті» вперше за три роки здобули нагороду на Кубку світу – «бронзу» у чоловічій естафеті на етапі в чеському Новому Месті.

Загалом у сезоні біатлоністи змагалися на етапах Кубка світу та Кубка IBU, а також чемпіонаті світу та Європи. За високі результати у кожній гонці спортсмени заробляли не тільки залікові очки та медалі, але й призові кошти. Загальний призовий фонд сезону склав 9 366 700 євро.

Розподіл призових у сезоні 2024/25

Кубок світу (за одну гонку)

Особисті гонки: 101.500 тисяч євро

Естафети (класичні та змішані): 94 тисячі євро

Синглміксти: 47 тисяч євро

Чемпіонат світу (за одну гонку)

Особисті гонки: 144.250 тисяч євро

Естафети (класичні та змішані): 127 тисяч євро

Синглміксти: 63.5 тисяч євро

На етапах Кубка світу та чемпіонатах світу враховувалися фініші біатлоністів у топ-30 особистих гонок, а також у топ-8 в естафетах. Окрема сума виплачувалася лідерам заліків, топ-10 загального заліку Кубка світу та топ-10 Кубка націй.

Найкращий результат сезону в особистих гонках Кубка світу для біатлоністів збірної України – четверте місце. Його посідали три «синьо-жовті» спортсмени: Юлія Джима у спринті в Ансі, Дмитро Підручний у спринті в Обергофі та Віталій Мандзин у короткій індивідуальній гонці на етапі в Контіолахті.

У сезоні 2024/25 збірна України з біатлону на етапах Кубка світу та чемпіонаті світу здобула 233 900 євро призових, з яких по 18 тисяч для кожної збірної за фініш на восьмому місці Кубка націй. Це більше, ніж у минулому сезоні, коли біатлоністи загалом заробили 114 600 євро.

Найбільше призових у сезоні 2024/25 серед українців здобув Дмитро Підручний – 50 600 євро. Позначку у 20 000 євро перетнули ще два біатлоністи: Віталій Мандзин та Антон Дудченко

Скільки заробили чоловіки у сезоні Кубка світу 2024/25

Дмитро Підручний – 50600 євро

Віталій Мандзин – 33650

Антон Дудченко – 23950

Артем Тищенко – 4000

Тарас Лесюк – 3500

Богдан Цимбал – 1000

Лідером жіночої збірної за призовими у сезоні 2024/25 стала Юлія Джима, вона заробила 47 500 євро. Крім неї призові на рівні Кубка та чемпіонату світу здобули ще п'ять біатлоністок, зокрема дебютантка Кубка світу у цьому сезоні Олена Городна.

Скільки заробили жінки у сезоні Кубка світу 2024/25

Юлія Джима – 47 500 євро

Христина Дмитренко – 21 000

Олена Городна – 7200

Ірина Петренко – 3000

Анастасія Меркушина – 1500

Анна Кривонос – 1000

Усі суми наведені до оподаткування.

Нагадаємо, Джима стала найкращою снайперкою Кубка світу з біатлону.