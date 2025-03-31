Стало відомо, скільки призових заробили українські біатлоністи за сезон Кубка світу
Найбільше призових у сезоні 2024/25 серед українців здобув Дмитро Підручний
У сезоні 2024/25 збірна України з біатлону на етапах Кубка світу та чемпіонаті світу здобула 233 900 євро призових. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».
Збірна України з біатлону завершила сезон 2024/25. За результатами Кубка світу жіноча і чоловіча національні команди України посіли восьме місце у заліку Кубка націй. Відповідно матимуть квоту в п'ять біатлоністів на особисті гонки Кубка світу сезону 2025/26.
У сезоні 2024/25 «синьо-жовті» вперше за три роки здобули нагороду на Кубку світу – «бронзу» у чоловічій естафеті на етапі в чеському Новому Месті.
Загалом у сезоні біатлоністи змагалися на етапах Кубка світу та Кубка IBU, а також чемпіонаті світу та Європи. За високі результати у кожній гонці спортсмени заробляли не тільки залікові очки та медалі, але й призові кошти. Загальний призовий фонд сезону склав 9 366 700 євро.
Розподіл призових у сезоні 2024/25
Кубок світу (за одну гонку)
- Особисті гонки: 101.500 тисяч євро
- Естафети (класичні та змішані): 94 тисячі євро
- Синглміксти: 47 тисяч євро
Чемпіонат світу (за одну гонку)
- Особисті гонки: 144.250 тисяч євро
- Естафети (класичні та змішані): 127 тисяч євро
- Синглміксти: 63.5 тисяч євро
На етапах Кубка світу та чемпіонатах світу враховувалися фініші біатлоністів у топ-30 особистих гонок, а також у топ-8 в естафетах. Окрема сума виплачувалася лідерам заліків, топ-10 загального заліку Кубка світу та топ-10 Кубка націй.
Найкращий результат сезону в особистих гонках Кубка світу для біатлоністів збірної України – четверте місце. Його посідали три «синьо-жовті» спортсмени: Юлія Джима у спринті в Ансі, Дмитро Підручний у спринті в Обергофі та Віталій Мандзин у короткій індивідуальній гонці на етапі в Контіолахті.
У сезоні 2024/25 збірна України з біатлону на етапах Кубка світу та чемпіонаті світу здобула 233 900 євро призових, з яких по 18 тисяч для кожної збірної за фініш на восьмому місці Кубка націй. Це більше, ніж у минулому сезоні, коли біатлоністи загалом заробили 114 600 євро.
Найбільше призових у сезоні 2024/25 серед українців здобув Дмитро Підручний – 50 600 євро. Позначку у 20 000 євро перетнули ще два біатлоністи: Віталій Мандзин та Антон Дудченко
Скільки заробили чоловіки у сезоні Кубка світу 2024/25
- Дмитро Підручний – 50600 євро
- Віталій Мандзин – 33650
- Антон Дудченко – 23950
- Артем Тищенко – 4000
- Тарас Лесюк – 3500
- Богдан Цимбал – 1000
Лідером жіночої збірної за призовими у сезоні 2024/25 стала Юлія Джима, вона заробила 47 500 євро. Крім неї призові на рівні Кубка та чемпіонату світу здобули ще п'ять біатлоністок, зокрема дебютантка Кубка світу у цьому сезоні Олена Городна.
Скільки заробили жінки у сезоні Кубка світу 2024/25
- Юлія Джима – 47 500 євро
- Христина Дмитренко – 21 000
- Олена Городна – 7200
- Ірина Петренко – 3000
- Анастасія Меркушина – 1500
- Анна Кривонос – 1000
Усі суми наведені до оподаткування.
Нагадаємо, Джима стала найкращою снайперкою Кубка світу з біатлону.
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