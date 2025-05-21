Трамп та його команда не вперше відмовляються називати Росію агресором

Під час підготовки заяви «Великої сімки» виникли проблеми через позицію адміністрації президента США

Сполучені Штати не підтримують включення пункту про подальшу підтримку України в заяву «Великої сімки». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Як пишуть журналісти, Вашингтон не хоче називати у тексті заяви повномасштабну агресію Російської Федерації проти України «незаконною». У погодженні спільної заяви G7, котру готують міністри фінансів, «виникли проблеми через позицію адміністрації Трампа».

У канадському Банффі триває зустріч міністрів фінансів і керівників центральних банків «Групи семи». Там вони обмінюються думками та обговорюють поточні глобальні економічні й фінансові виклики. Вже 15−17 червня відбудеться 51-й саміт G7. У ньому візьме участь президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки виступили проти формулювання «російська агресія» в заяві «Великої сімки» до третьої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Лідери G7 використовували фразу «російська агресія» для опису війни в Україні з 2022 року. Торік у заяві до річниці вторгнення її вжили п’ять разів.

Як повідомлялося, Сполучені Штати заявили країнам «Групи семи», що вони не підтримають спільний документ із засудженням російського удару по Сумах 13 квітня, оскільки хочуть продовжувати перемовини з Кремлем.

До слова, державний секретар США Марко Рубіо заявив, що президент Дональд Трамп «щодня працює над тим, щоб зупинити війну». Глава Держдепу США назвав американського лідера «президентом миру». Тим часом 59% американських виборців вважають, що президент США Дональд Трамп був недостатньо жорстким у відносинах з російським диктатором Путіним і росіянами.