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Трамп назвав американського журналіста, який брав інтервʼю в Путіна, «божевільним»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Трамп назвав американського журналіста, який брав інтервʼю в Путіна, «божевільним»
Карлсон (ліворуч) звинуватив Дональда Трампа у співучасті в «акті війни»
фото: The New York Times

Глава США обурився висловлюваннями пропагандиста Такера Карлсона

Президент США Дональд Трамп публічно висловився про колишнього телеведучого Fox News Такера Карлсона. Американський лідер розкритикував журналіста через його позицію щодо Ірану та ядерної зброї. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис політика у соціальній мережі Truth Social.

«Хто-небудь, будь ласка, поясніть божевільному Такеру Карлсону, що в Ірану не може бути ядерної зброї», – написав він.

Трамп: «Хто-небудь, будь ласка, поясніть божевільному Такеру Карлсону, що в Ірану не може бути ядерної зброї»
Трамп: «Хто-небудь, будь ласка, поясніть божевільному Такеру Карлсону, що в Ірану не може бути ядерної зброї»
скріншот

Під час зустрічі з прем’єр-міністром Великої Британії на саміті «Великої сімки» Трамп прокоментував коментарі Карлсона. «Я не знаю, що говорить Такер Карлсон. Нехай він візьме телевізійну мережу і скаже це так, щоб люди слухали», – заявив президент.

Раніше Карлсон звинуватив Дональда Трампа у співучасті в «акті війни» та заявив, що подальший розвиток подій у регіоні може стати визначальним для його президентства.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп вважає, що на тлі загострення конфлікту з Ізраїлем Іран демонструє прагнення до деескалації та готовність до переговорів.

Як повідомлялося, офіційні особи США та Ізраїлю заявляють, що «конфлікт з Іраном триватиме тижні, а не дні». Дехто каже, що операція має неявне схвалення Білого дому, а ізраїльський чиновник заявив, що президент США згоден з тижневими термінами. Тим часом президент США Дональд Трамп заявив, що хоче побачити угоду між Ізраїлем та Іраном, і що він вважає, що «є хороший шанс» для цього.

Раніше Іран повідомив Катару і Оману, що не готовий до переговорів про припинення вогню, поки перебуває під обстрілами Ізраїлю. Іранці поінформували катарських і оманських посередників, що вони будуть вести серйозні переговори тільки після того, як Іран завершить свою відповідь на ізраїльські превентивні удари. За словами глави Ірану, країна не планує розробляти ядерну зброю, але відстоюватиме право на ядерну енергетику й дослідження.

До слова, ЦАХАЛ провів масштабну серію ударів по військовій інфраструктурі. У ході ударів уражено об'єкти, що належать Корпусу стражів ісламської революції (КВІР), його елітному спецпідрозділу Кудс, а також інші військові цілі на території Ірану.

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Теги: Іран Дональд Трамп

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