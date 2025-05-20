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«З ним покінчено». Стало відомо, чому Маск зник із публічного простору – Politico

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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«З ним покінчено». Стало відомо, чому Маск зник із публічного простору – Politico
Журналісти звертають увагу, що раніше Трамп на своїй сторінці в Truth Social згадував про Ілона Маска раз на кілька днів, однак зараз цього немає
фото: Reuters

Politico пише, що зменшення присутності Маска може мати політичні переваги для Республіканської партії

Американський мільярдер та керівник Департаменту ефективності уряду (DOGE) Ілон Маск майже зник із публічного простору у США, а президент Дональд Трамп не згадує про нього впродовж останнього місяця. Як передає «Главком», про це повідомляє Politico.

Так, журналісти звертають увагу, що раніше Трамп на сторінці в соцмережі Truth Social згадував про Ілона Маска раз на кілька днів, однак зараз цього немає. Водночас згадки про Маска зникли й на офіційних акаунтах Білого дому.

Politico пише, що зменшення присутності Маска може мати політичні переваги для Республіканської партії, оскільки опитування громадської думки показують, нелюбов до нього вища, аніж до Трампа. Також ім’я Маска перестали згадувати для залучення грошей для Республіканської партії.

Окремі республіканці все ще прихильно відгукуються про Ілона Маска. Та один із республіканців висловився про нього так: «Із ним покінчено, він пішов. У нього жахливі рейтинги. Люди його ненавидять».

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп заявив, що Ілон Маск йому непотрібен, він йому просто подобається. За словами президент США, Маск зробив велику роботу. Президент США також заявив, що йому не потрібна Tesla, яку він нещодавно придбав. Трамп каже, що він дозволяє людям в офісі кататися на цьому автомобілі.

А всього лиш нещодавно мільярдер Ілон Маск заявив, що планує залишити посаду голови Департаменту державної ефективності США (DOGE). Його повноваження як «особливого урядового співробітника» завершуються у травні 2025 року, і наразі невідомо, чи їх буде подовжено. 

Зазначається, що Маск вимагав від працівників федеральних установ щотижневих звітів електронною поштою про основні робочі досягнення. За ігнорування цього розпорядження загрожувало звільнення.

Згідно з джерелами WP, бізнесмен втомився від, як він вважає, неетичних і ворожих атак з боку лівих політичних сил. При цьому Маск переконаний, що його відхід не послабить діяльність DOGE – структури, яка вже має своїх представників у багатьох федеральних агентствах.

1 травня стало відомо, що Ілон Маск, ймовірно, полишає адміністрацію президента США Дональда Трампа. Заяву Маска цитує CNN, передає «Главком».

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Теги: Ілон Маск Дональд Трамп

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