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Іран готовий атакувати бази США у відповідь за підтримку Ізраїлю – NYT

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Іран готовий атакувати бази США у відповідь за підтримку Ізраїлю – NYT
Іран гоотовий атакувати військові американські бази

Іран уже розмістив ракети та інші види озброєння, які можуть бути задіяні проти американських об'єктів у регіоні

Іран готується завдати ударів по американських військових базах на Близькому Сході у разі втручання США у збройне протистояння між Ізраїлем та Іраном. Про це повідомляє The New York Times, передає «Главком».

Як зазначається, за даними розвідки, Іран уже розмістив ракети та інші види озброєння, які можуть бути задіяні проти американських об'єктів у регіоні.

Міністр оборони Ірану, коментуючи ситуацію, заявив, що всі американські бази на Близькому Сході перебувають «у зоні досяжності» і можуть бути повністю знищені, якщо Сполучені Штати почнуть надавати військову підтримку Ізраїлю.

Раніше ми писали, що Ізраїль очікує на рішення президента США Дональда Трампа щодо можливої підтримки в атаках на Іран, зокрема уразливих об'єктів ядерної програми. Про це повідомляє CNN із посиланням на високопоставленого ізраїльського чиновника, інформує «Главком».

За його словами, наразі Ізраїль перебуває в очікуванні позиції Трампа щодо завершення розпочатої кампанії проти Тегерана. Представники обох країн ведуть постійні консультації з приводу ходу бойових дій на іранській території та потенційної участі США в операції.

Варто зауважити, ізраїльський 12-й канал повідомив, що США приєднаються до війни проти Ірану у найближчий час. Раніше президент США Дональд Трамп відмовився від направлення високопосадовців на зустріч з Іраном для спроби досягти угоди.

Крім того, високопоставлені чиновники розповіли Axios, що Трамп серйозно розглядає напад на Іран і проводить важливу зустріч зі своїми радниками.

Після цих новин, іранське державне телебачення повідомило, що «сьогодні ввечері нас очікує сюрприз, який світ запам’ятає на віки».

Нагадаємо, що протягом 48 годин після початку нового загострення на Близькому Сході Ізраїль заявив, що забезпечив собі перевагу в повітрі над західною частиною Ірану, включно з Тегераном. Це досягнення, яке гігантські російські військово-повітряні сили не змогли реалізувати за 3,5 роки повномасштабної війни проти України.

Як повідомлялося, офіційні особи США та Ізраїлю заявляють, що «конфлікт з Іраном триватиме тижні, а не дні». Дехто каже, що операція має неявне схвалення Білого дому, а ізраїльський чиновник заявив, що президент США згоден з тижневими термінами.

Теги: озброєння Іран Ізраїль США

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