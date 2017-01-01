Cтав відомий склад чоловічої збірної України на індивідуальну гонку в Естерсунді

Гонка стартує о 18:15 за київським часом

Перший етап Кубка світу з біатлону в Естерсунді (Швеція) у четвер, 30 листопада, продовжить чоловіча індивідуальна гонка. У стартовому списку 108 біатлоністів, серед яких українці Сергій Семенов (8-й номер), Артем Прима (20), Володимир Сємаков (23), Руслан Ткаленко (71) та Олександр Жирний (86). Гонка розпочнеться о 18.15 за київським часом.