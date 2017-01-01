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    Cтав відомий склад чоловічої збірної України на індивідуальну гонку в Естерсунді

    Гонка стартує о 18:15 за київським часом
    Перший етап Кубка світу з біатлону в Естерсунді (Швеція) у четвер, 30 листопада, продовжить чоловіча індивідуальна гонка. У стартовому списку 108 біатлоністів, серед яких українці Сергій Семенов (8-й номер), Артем Прима (20), Володимир Сємаков (23), Руслан Ткаленко (71) та Олександр Жирний (86). Гонка розпочнеться о 18.15 за київським часом.
    • Сьогодні, 10:29
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    Гонка стартує о 18:15 за київським часом

    Перший етап Кубка світу з біатлону в Естерсунді (Швеція) у четвер, 30 листопада, продовжить чоловіча індивідуальна гонка.

    У стартовому списку 108 біатлоністів, серед яких українці Сергій Семенов (8-й номер), Артем Прима (20), Володимир Сємаков (23), Руслан Ткаленко (71) та Олександр Жирний (86).

    Гонка розпочнеться о 18.15 за київським часом.

    Нагадаємо, 29 листопада відбулося жіноча індивідуальна гонка, в якій бронзову нагороду виборола Юлія Джима, а Валя Семеренко фінішувала четвертою.

    біатлон Кубок світу Збірна України
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