Cтав відомий склад чоловічої збірної України на індивідуальну гонку в Естерсунді
- Сьогодні, 10:29
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Гонка стартує о 18:15 за київським часом
Перший етап Кубка світу з біатлону в Естерсунді (Швеція) у четвер, 30 листопада, продовжить чоловіча індивідуальна гонка.
У стартовому списку 108 біатлоністів, серед яких українці Сергій Семенов (8-й номер), Артем Прима (20), Володимир Сємаков (23), Руслан Ткаленко (71) та Олександр Жирний (86).
Гонка розпочнеться о 18.15 за київським часом.
Нагадаємо, 29 листопада відбулося жіноча індивідуальна гонка, в якій бронзову нагороду виборола Юлія Джима, а Валя Семеренко фінішувала четвертою.