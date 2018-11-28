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    Цуренко і Ястремська зіграють на турнірах WTA напередодні Australian Open

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    Цуренко і Ястремська зіграють на турнірах WTA напередодні Australian Open

    Українки заявлені в стартових списках змагань в Хобарті і Сіднеї

    Після виступу у Брісбені Леся Цуренко та Даяна Ястремська планують ще один тиждень провести на турнірах WTA.

    Цуренко, яка в сезоні-2018 дійшла до півфіналуу Хобарті, заявлена на змаганнях у Сіднеї. В основу турніру у Хобарті потрапляє Ястремська.

    Нагадаємо, вчора, 27 листопада, українська тенісистка Валерія Страхова вийшла до другого раунду турніру ITF з призовим фондом $25000 BVG Pune Open в Пуні, Індія.

    Джерело: btu.org.ua

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