Цуренко поступилася у першому ж матчі на турнірі WTA Premier у Катарі
- Сьогодні, 12:30
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Розсилка
Леся зазнала поразки віл представниці Румунії
Лесі Цуренко не вдалося пробитися до другого раунду змагань у Катарі.
По ходу стартового сету українка лідирувала 5:1, але перевагу не втримала, програвши суперниці шість геймів поспіль.
Маючи у своєму активі два брейки, Бузернеску вийшла подавати на перемогу за рахунку 5:2, інформує БТУ.
У цьому геймі Цуренко змогла нав'язати боротьбу, відіграла матчбол і зробила брейк. Уже на своїй подачі Леся врятувала ще чотири матчболи та захистила гейм.
Але запасу в один брейк Міхаелі вистачило, щоб, відігравши один брейкпойнт, все-таки завершити зустріч на свою користь.
Раніше у цьому році дівчата зустрічалися у півфіналі на турнірі у Гобарті, де сильнішою також виявилася румунка.
Для Лесі Цуренко це був перший поєдинок після поразки у другому раунді Відкритого чемпіонату Австралії.
Qatar Total Open – 2018
WTA Premier 5
Жіночий тенісний турнір у Досі, Катар
Призовий фонд: $3,173,000
Міхаела Бузернеску (Румунія) – Леся Цуренко (Україна) – 7:5, 6:4