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    Цуренко поступилася у першому ж матчі на турнірі WTA Premier у Катарі

    Леся зазнала поразки віл представниці Румунії
    Лесі Цуренко не вдалося пробитися до другого раунду змагань у Катарі. По ходу стартового сету українка лідирувала 5:1, але перевагу не втримала, програвши суперниці шість геймів поспіль. Маючи у своєму активі два брейки, Бузернеску вийшла подавати на перемогу за рахунку 5:2, інформує БТУ. У цьому геймі Цуренко змогла нав'язати боротьбу,
    • Сьогодні, 12:30
    • Розсилка
    Леся Цуренко
    Леся Цуренко

    Леся зазнала поразки віл представниці Румунії

    Лесі Цуренко не вдалося пробитися до другого раунду змагань у Катарі.

    По ходу стартового сету українка лідирувала 5:1, але перевагу не втримала, програвши суперниці шість геймів поспіль.

    Маючи у своєму активі два брейки, Бузернеску вийшла подавати на перемогу за рахунку 5:2, інформує БТУ.

    У цьому геймі Цуренко змогла нав'язати боротьбу, відіграла матчбол і зробила брейк. Уже на своїй подачі Леся врятувала ще чотири матчболи та захистила гейм.

    Але запасу в один брейк Міхаелі вистачило, щоб, відігравши один брейкпойнт, все-таки завершити зустріч на свою користь.

    Раніше у цьому році дівчата зустрічалися у півфіналі на турнірі у Гобарті, де сильнішою також виявилася румунка.

    Для Лесі Цуренко це був перший поєдинок після поразки у другому раунді Відкритого чемпіонату Австралії.

    Qatar Total Open – 2018

    WTA Premier 5

    Жіночий тенісний турнір у Досі, Катар

    Призовий фонд: $3,173,000

    Міхаела Бузернеску (Румунія) – Леся Цуренко (Україна) – 7:5, 6:4

    теніс Леся Цуренко Катар
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