Цуренко поступилася у першому ж матчі на турнірі WTA Premier у Катарі

Леся зазнала поразки віл представниці Румунії

Лесі Цуренко не вдалося пробитися до другого раунду змагань у Катарі. По ходу стартового сету українка лідирувала 5:1, але перевагу не втримала, програвши суперниці шість геймів поспіль. Маючи у своєму активі два брейки, Бузернеску вийшла подавати на перемогу за рахунку 5:2, інформує БТУ. У цьому геймі Цуренко змогла нав'язати боротьбу,



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Леся Цуренко

Леся зазнала поразки віл представниці Румунії

Лесі Цуренко не вдалося пробитися до другого раунду змагань у Катарі.

По ходу стартового сету українка лідирувала 5:1, але перевагу не втримала, програвши суперниці шість геймів поспіль.

Маючи у своєму активі два брейки, Бузернеску вийшла подавати на перемогу за рахунку 5:2, інформує БТУ.

У цьому геймі Цуренко змогла нав'язати боротьбу, відіграла матчбол і зробила брейк. Уже на своїй подачі Леся врятувала ще чотири матчболи та захистила гейм.

Але запасу в один брейк Міхаелі вистачило, щоб, відігравши один брейкпойнт, все-таки завершити зустріч на свою користь.

Раніше у цьому році дівчата зустрічалися у півфіналі на турнірі у Гобарті, де сильнішою також виявилася румунка.

Для Лесі Цуренко це був перший поєдинок після поразки у другому раунді Відкритого чемпіонату Австралії.

Qatar Total Open – 2018

WTA Premier 5

Жіночий тенісний турнір у Досі, Катар

Призовий фонд: $3,173,000

Міхаела Бузернеску (Румунія) – Леся Цуренко (Україна) – 7:5, 6:4