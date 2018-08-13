Цуренко стартувала з легкої перемоги на турнірі WTA Premier у США
-
Розсилка
Леся Цуренко
Леся віддала своїй конкурентці лише два гейми
Леся Цуренко з перемоги розпочала свій турнірний шлях на змаганнях серії WTA Premier 5 у США.
У Цинциннаті друга ракетка України у стартовому колі не залишила шансів господарці кортів Даніель Коллінс.
Суперниці виявляли сильнішу протягом години з невеличким. За цей час Цуренко віддала візаві лише два гейми.
У другому раунді Леся зіграє із сьомою сіяною Гарбінє Мугурусою з Іспанії, яка, між іншим, є чинною переможницею даного турніру.
Western & Southern Open – 2018
WTA Premier 5
Жіночий тенісний турнір у Цинциннаті, США
Призовий фонд: $2,874,299
Перше коло
Леся Цуренко (Україна) – Даніель Коллінс (США) – 6:0, 6:2