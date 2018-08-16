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    Цуренко у другому колі престижного тенісного турніру в Цинциннаті переграла дев'яту «ракетку» світу

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    Леся Цуренко - Цуренко у другому колі престижного тенісного турніру в Цинциннаті переграла дев'яту «ракетку» світу
    Леся Цуренко

    Українка продовжує боротьбу на турнірі в США

    Леся Цуренко вийшла у третє коло престижного тенісного турніру, що наразі проходить в Цинциннаті.

    У другому колі українська тенісистка у трьох сетах перемогла представницю Іспанії Гарбіньє Мугурусу.

    Зазначимо, що Мугуруса займає дев'яту сходинку у рейтингу WTA.

    Також іспанка є чинною чемпіонкою цього турніру.

    Раніше тенісистки грали одна проти одної тричі.

    У матчах на харді у них нічия 1:1, остання зустріч на грунті закінчилася травмою Цуренко і її відмовою продовжувати гру в першому сеті «Ролан Гаррос».

    В 1/8 фіналу Цуренко зустрінеться з росіянкою Катериною Макаровою.

    Western & Southern Open – 2018

    WTA Premier 5

    Жіночий тенісний турнір у Цинциннаті, США

    Призовий фонд: $2,874,299

    Друге коло

    Леся Цуренко (Україна) - Гарбінє Мугуруса (Іспанія, 7) - 2:6, 6:4, 6:4

    США теніс Леся Цуренко
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