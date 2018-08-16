Цуренко у другому колі престижного тенісного турніру в Цинциннаті переграла дев'яту «ракетку» світу



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Леся Цуренко

Українка продовжує боротьбу на турнірі в США

Леся Цуренко вийшла у третє коло престижного тенісного турніру, що наразі проходить в Цинциннаті.

У другому колі українська тенісистка у трьох сетах перемогла представницю Іспанії Гарбіньє Мугурусу.

Зазначимо, що Мугуруса займає дев'яту сходинку у рейтингу WTA.

Також іспанка є чинною чемпіонкою цього турніру.

Раніше тенісистки грали одна проти одної тричі.

У матчах на харді у них нічия 1:1, остання зустріч на грунті закінчилася травмою Цуренко і її відмовою продовжувати гру в першому сеті «Ролан Гаррос».

В 1/8 фіналу Цуренко зустрінеться з росіянкою Катериною Макаровою.

Western & Southern Open – 2018

WTA Premier 5

Жіночий тенісний турнір у Цинциннаті, США

Призовий фонд: $2,874,299

Друге коло

Леся Цуренко (Україна) - Гарбінє Мугуруса (Іспанія, 7) - 2:6, 6:4, 6:4