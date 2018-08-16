Цуренко у другому колі престижного тенісного турніру в Цинциннаті переграла дев'яту «ракетку» світу
-
Розсилка
Українка продовжує боротьбу на турнірі в США
Леся Цуренко вийшла у третє коло престижного тенісного турніру, що наразі проходить в Цинциннаті.
У другому колі українська тенісистка у трьох сетах перемогла представницю Іспанії Гарбіньє Мугурусу.
Зазначимо, що Мугуруса займає дев'яту сходинку у рейтингу WTA.
Також іспанка є чинною чемпіонкою цього турніру.
Раніше тенісистки грали одна проти одної тричі.
У матчах на харді у них нічия 1:1, остання зустріч на грунті закінчилася травмою Цуренко і її відмовою продовжувати гру в першому сеті «Ролан Гаррос».
В 1/8 фіналу Цуренко зустрінеться з росіянкою Катериною Макаровою.
Western & Southern Open – 2018
WTA Premier 5
Жіночий тенісний турнір у Цинциннаті, США
Призовий фонд: $2,874,299
Друге коло
Леся Цуренко (Україна) - Гарбінє Мугуруса (Іспанія, 7) - 2:6, 6:4, 6:4