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    Цуренко у третьому колі престижного тенісного турніру в Цинциннаті переграла росіянку Макарову

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    Леся Цуренко - Цуренко у третьому колі престижного тенісного турніру в Цинциннаті переграла росіянку Макарову
    Леся Цуренко

    Українка виступить у чвертьфіналі

    Леся Цуренко вийшла у чвертьфінал престижного тенісного турніру, що наразі проходить в Цинциннаті.

    У третьому колі українська тенісистка у трьох сетах перемогла представницю Росії Катерину Макарову.

    У першому сеті за рахунку 1:5 був сет-поінт у Макарової, але Цуренко змогла відігратися і взяла сет на тай-брейку.

    Матч тривав майже дві години.

    В 1/4 фіналу Цуренко зустрінеться з переможницею пари Халеп - Барті.

    Western & Southern Open – 2018

    WTA Premier 5

    Жіночий тенісний турнір у Цинциннаті, США

    Призовий фонд: $2,874,299

    Друге коло

    Леся Цуренко (Україна) - Катерина Макарова (Росія) - 7:6, 6:2

    теніс Леся Цуренко
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