Цуренко у третьому колі престижного тенісного турніру в Цинциннаті переграла росіянку Макарову
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Розсилка
Леся Цуренко
Українка виступить у чвертьфіналі
Леся Цуренко вийшла у чвертьфінал престижного тенісного турніру, що наразі проходить в Цинциннаті.
У третьому колі українська тенісистка у трьох сетах перемогла представницю Росії Катерину Макарову.
У першому сеті за рахунку 1:5 був сет-поінт у Макарової, але Цуренко змогла відігратися і взяла сет на тай-брейку.
Матч тривав майже дві години.
В 1/4 фіналу Цуренко зустрінеться з переможницею пари Халеп - Барті.
Western & Southern Open – 2018
WTA Premier 5
Жіночий тенісний турнір у Цинциннаті, США
Призовий фонд: $2,874,299
Друге коло
Леся Цуренко (Україна) - Катерина Макарова (Росія) - 7:6, 6:2