Цуренко вийшла у друге коло турніру в Акапулько, Козлова та Ястремська завершили боротьбу
- Сьогодні, 10:43
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Розсилка
Катерина та Даяна зазнали ушкоджень
Лише Лесі Цуренко вдалося подолати стартовий бар’єр основної сітки на турнірі WTA International у Мексиці.
Друга ракетка України виграла у двох сетах у Лорен Девіс зі Сполучних Штатів Америки.
А от Катерина Козлова та Даяна Ястремська свої поєдинки завершити не зуміли.
Обидві отримали ушкодження, через що були змушені відмовитися від продовження боротьби.
Наступною суперницею Цуренко буде якраз Аріна Родіонова з Австралії, яка пройшла Козлову.
Abierto Mexicano TELCEL – 2018
WTA International
Жіночий тенісний турнір в Акапулько, Мексика
Призовий фонд: $250,000
Перше коло
Леся Цуренко (Україна, 7) – Лорен Девіс (США) – 6:4, 6:1
Аріна Родіонова (Австралія) – Катерина Козлова (Україна) – 6:2, 1:0 відмова
Моніка Пуїг (Пуерто-Рико) – Даяна Ястремська (Україна, Q) – 2:6, 6:4, 5:0 відмова