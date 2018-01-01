Цуренко вийшла у друге коло турніру в Акапулько, Козлова та Ястремська завершили боротьбу

Катерина та Даяна зазнали ушкоджень

Лише Лесі Цуренко вдалося подолати стартовий бар’єр основної сітки на турнірі WTA International у Мексиці. Друга ракетка України виграла у двох сетах у Лорен Девіс зі Сполучних Штатів Америки. А от Катерина Козлова та Даяна Ястремська свої поєдинки завершити не зуміли. Обидві отримали ушкодження, через що були змушені відмовитися від