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    Цуренко вийшла у друге коло турніру в Акапулько, Козлова та Ястремська завершили боротьбу

    Катерина та Даяна зазнали ушкоджень
    Лише Лесі Цуренко вдалося подолати стартовий бар’єр основної сітки на турнірі WTA International у Мексиці. Друга ракетка України виграла у двох сетах у Лорен Девіс зі Сполучних Штатів Америки. А от Катерина Козлова та Даяна Ястремська свої поєдинки завершити не зуміли. Обидві отримали ушкодження, через що були змушені відмовитися від
    • Сьогодні, 10:43
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    Леся Цуренко. Фото EFE
    Леся Цуренко. Фото EFE

    Катерина та Даяна зазнали ушкоджень

    Лише Лесі Цуренко вдалося подолати стартовий бар’єр основної сітки на турнірі WTA International у Мексиці.

    Друга ракетка України виграла у двох сетах у Лорен Девіс зі Сполучних Штатів Америки.

    А от Катерина Козлова та Даяна Ястремська свої поєдинки завершити не зуміли.

    Обидві отримали ушкодження, через що були змушені відмовитися від продовження боротьби.

    Наступною суперницею Цуренко буде якраз Аріна Родіонова з Австралії, яка пройшла Козлову.

    Abierto Mexicano TELCEL – 2018

    WTA International

    Жіночий тенісний турнір в Акапулько, Мексика

    Призовий фонд: $250,000

    Перше коло

    Леся Цуренко (Україна, 7) – Лорен Девіс (США) – 6:4, 6:1

    Аріна Родіонова (Австралія) – Катерина Козлова (Україна) – 6:2, 1:0 відмова

    Моніка Пуїг (Пуерто-Рико) – Даяна Ястремська (Україна, Q) – 2:6, 6:4, 5:0 відмова

    теніс Катерина Козлова Леся Цуренко Даяна Ястремська Мексика
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