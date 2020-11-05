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    Дарина Білодід розповіла, чому зазнала першої за півтора роки поразки

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    Дарина Білодід каже, що батьки, зокрема її мамам і тренер Світлана Кузнєцова залишилися задоволеними її фізичною формою на турнірі в Будапешті - Дарина Білодід розповіла, чому зазнала першої за півтора роки поразки
    Дарина Білодід каже, що батьки, зокрема її мамам і тренер Світлана Кузнєцова залишилися задоволеними її фізичною формою на турнірі в Будапешті
    Світлина - Instagram Дарини Білодід

    Українка після невдачі в Будапешті засмутилася, але н бачить у поразці нічого катастрофічного

    Дворазова чемпіонка світу і Європи з дзюдо, 20-річна українка Дарина Білодід вперше прокоментувала свою поразку в чвертьфіналі Grand Slam у Будапешті від румунки Андреа Чіту. В угорській столиці Дарина виступала в незвичній категорії до 52 кг (усі свої перемоги вона здобула у вазі до 48 кг). Врешті, змагання киянка завершила бронзою.

    Основною причиною відносної невдачі спортсменка вважає тривалу паузу у виступах, пов’язану з поширенням у світі коронавірусної інфекції.

    «Бувало таке, що місяців п’ять ніде не виступала, але щоб вісім – це вперше, - каже Дарина в інтерв’ю офіційному сайту Федерації дзюдо України. – Після такої довгої перерви важко налаштуватися на боротьбу, адже ти відвикаєш від мандражу і адреналіну, які є неодмінними супутниками усіх змагань. Звичайно, тренувальний процес увесь цей час не припинявся. Але для мене дуже важлива мотивація. Ти ставиш собі мету і працюєш з прицілом на конкретний старт. А тут ти тренуєшся, але ні до чого не готуєшся, не можеш показати свою форму і не бачиш результату своєї роботи. Ось це було найважче.

    Звикла концентруватися лише на змаганнях, а тут ще потрібно думати про ПРЛ-тести. По прильоту ти змушений півтори доби знаходитися у номері готелю, поки не прийдуть їх результати. Зазвичай дозволяла собі прогулятися або вийти в магазин, щоб не сидіти в чотирьох стінах в очікуванні старту. Адже, відверто кажучи, це дуже тисне психологічно. Є ще один неприємний нюанс: якщо раптом тест виявляється позитивним, ти залишаєшся у номері готелю на самоізоляції на десять днів. Я знаю, що через це багато спортсменів взагалі відмовилися їхати на змагання у Будапешт. Боялися застрягнути у чужій країні на такий довгий час».

    У поразці від Андреа Чіту Білодід не бачить нічого надзвичайного.

    «Хоча перші дві сутички, які передували чвертьфіналу, тривали довго, не можу сказати, що вони мене виснажили, - говорить дарина. – Я не втомилася, почувалася добре, дихала вільно. Тож гадаю причиною поразки стала не фізична форма. З Чіту раніше ніколи не зустрічалася. І якби мені випала нагода ще раз вийти з нею на татамі, просто б змінила тактику і спробувала боротися дещо інакше».  

    Білодід не приховує, що після поразки не змогла стримати сліз. Але сподівається поліпшити настрій на чемпіонаті Європи, який стартує через два тижні в Празі.

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    дзюдо Дарина Білодід Андреа Чіту
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