Українка Білодід в топ-14 кращих дзюдоїстів світу, за що отримає 10 тисяч доларів



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З 14-ти кращих спортсменів року чотири представлють Францію

Федерація дзюдо преміює світових лідерів на 140 тисяч доларів

Міжнародна федерація дзюдо заохотить світових лідерів, за підсумками 2019 року, грошовою премією на загальну суму 140 тисяч доларів. Її розділять на 14 спортсменів, які завершили рік на першій позиції рейтинга у своїй ваговій категорії, таку традицію IJF запровадила 2016 року.

Цього року в списку 14 лідерів представники десяти країн. Неймовірний результат 2019-го показали представниці Франції, які очолили рейтинг одразу у чотирьох жіночих категоріях. У чоловіків в двох категоріях лідирують представники батьківщини дзюдо – Японії. Решта країн мають по одному представнику в списку кращих. Єдина українка у топ-14, 19-річна українка Дар’я Білодід, стала наймолодшою в когорті світових лідерів. Дворазова чемпіонка світу впевнено очолює рейтинг у вазі до 48 кг.

Топ-14 світового рейтигуза підсумками 2019 року:

-48 кг: Дар'я Білодід (UKR)

-52 кг: Амандин Бухард (FRA)

-57кг: Кріста Дегучі (CAN)

-63кг: Кларисс Агбеньену (FRA)

-70 кг: Марі Єва Гахі (FRA)

-78 кг: Мадлен Малонга (FRA)

+ 78 кг: Ідаліс Ортіз (CUB)

-60 кг: Нагаяма Рюю (JPN)

-66 кг: Джошіро Маруяма (JPN)

-73кг: Рустам Оруджев (AZE)

-81 кг: Саги Муки (ISR)

-90кг: Ніколоз Шеразадішвілі (ESP)

-100 кг: Майкл корелят (NED)

+ 100 кг: Лукас Крпалек (CZE)