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    Дарина Білодід здобула бронзу Grand Slam у Будапешті (відео)

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    Дарина Білодід показала, що вміє тримати удар - Дарина Білодід здобула бронзу Grand Slam у Будапешті (відео)
    Дарина Білодід показала, що вміє тримати удар
    Світлина - International Judo Federation

    Українка змогла зібратися після сенсаційної поразки

    Дворазова чемпіонка світу і Європи, українська дзюдоїстка Дарина Білодід здобула бронзу на першому пост карантинному турнірі – Grand Slam у Будапешті (Угорщина).

    В угорській столиці 20-річна киянка вперше виступала в незвичній для себе ваговій категорії до 52 кг, тоді як усі свої перемоги вона здобула у найлегшій вазі до 48 кг. Це наклало свій відбиток. Після непростих перемог у стартових сутичках над туркенею Ірем Коркмаз та узбечкою Дійорою Келдійоровою Білодід у чвертьфіналі поступилася дворазовій чемпіонці Європи, призерці трьох чемпіонатів світу Андреа Чіту з Румунії.

    Таким  чином, Дарина перервала переможну серію, яка налічувала 20 сутичок і тривала з 29 березня 2019 року. Тоді в фіналі Гран-прі Тбілісі Білодід поступилася француженці Мелані Клеман.

    До честі української дзюдоїстки, вона не розклеїлася і дві сутички втішного турніру в Будапешті провела бездоганно. Ґультай Маммадалієву із Азербайджану та 12-го номера світового рейтингу швейцарку Евелін Чопп Білодід перемогла чисто, на «іппон».

    Натомість Андреа Чіту програла у півфіналі іншій швейцарці Фаб’єнн Кохер і в підсумку після гучної сенсації також задовольнилася бронзою. А переможницею угорського Grand Slam у вазі до 52 кг стала Аманден Бушар із Франції, котра чисто здолала Кохер у фіналі.

    Виступали у п’ятницю в найлегших вагових категоріях й інші українці. Так, Артем Лесюк (до 60 кг) одну сутичку в екс-іранця Могаммада Рашнонежада виграв, а в другій поступився французу Луці Мхеїдзе. Богдан Ядов (до 66 кг) в першому поєдинку переміг філіппінця Шуґена Накано, а в другому програв перуанцеві Хуанові Постіґосу.

    Марія Скора (до 57 кг) в першій сутичці перемогла Севару Нішанбаєву з Казахстану, а в другій поступилася Івеліні Ілієвій з Болгарії.

    Сьогодні, 24 жовтня, на будапештських татамі боротимуться представники середніх вагових категорій, а в неділю – тяжі.

    Зауважимо, що основним стартом дзюдоїстів рештки року буде чемпіонат Європи, який відбудеться в листопаді. Якщо не втрутиться пандемія коронавірусу, звісно. 

     Читайте також: Білодід, Зантарая, офіційна зарплата. У Києві презентували клуб з дзюдо, який хоче виграти Golden League
    дзюдо Дарина Білодід Артем Лесюк Богдан Ядов Марія Скора Андреа Чіту Ірем Коркмаз Дійора Келдійорова Ґультай Маммадалієва Евелін Чопп Фаб’єнн Кохер Аманден Бушар Могаммад Рашнонежад Лука Мхеїдзе Шуґен Накано Хуан Постіґос Севара Нішанбаєва Івеліна Ілієва
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