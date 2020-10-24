Дарина Білодід здобула бронзу Grand Slam у Будапешті (відео)

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Українка змогла зібратися після сенсаційної поразки

Дворазова чемпіонка світу і Європи, українська дзюдоїстка Дарина Білодід здобула бронзу на першому пост карантинному турнірі – Grand Slam у Будапешті (Угорщина).

В угорській столиці 20-річна киянка вперше виступала в незвичній для себе ваговій категорії до 52 кг, тоді як усі свої перемоги вона здобула у найлегшій вазі до 48 кг. Це наклало свій відбиток. Після непростих перемог у стартових сутичках над туркенею Ірем Коркмаз та узбечкою Дійорою Келдійоровою Білодід у чвертьфіналі поступилася дворазовій чемпіонці Європи, призерці трьох чемпіонатів світу Андреа Чіту з Румунії.

Таким чином, Дарина перервала переможну серію, яка налічувала 20 сутичок і тривала з 29 березня 2019 року. Тоді в фіналі Гран-прі Тбілісі Білодід поступилася француженці Мелані Клеман.

До честі української дзюдоїстки, вона не розклеїлася і дві сутички втішного турніру в Будапешті провела бездоганно. Ґультай Маммадалієву із Азербайджану та 12-го номера світового рейтингу швейцарку Евелін Чопп Білодід перемогла чисто, на «іппон».

Натомість Андреа Чіту програла у півфіналі іншій швейцарці Фаб’єнн Кохер і в підсумку після гучної сенсації також задовольнилася бронзою. А переможницею угорського Grand Slam у вазі до 52 кг стала Аманден Бушар із Франції, котра чисто здолала Кохер у фіналі.

Виступали у п’ятницю в найлегших вагових категоріях й інші українці. Так, Артем Лесюк (до 60 кг) одну сутичку в екс-іранця Могаммада Рашнонежада виграв, а в другій поступився французу Луці Мхеїдзе. Богдан Ядов (до 66 кг) в першому поєдинку переміг філіппінця Шуґена Накано, а в другому програв перуанцеві Хуанові Постіґосу.

Марія Скора (до 57 кг) в першій сутичці перемогла Севару Нішанбаєву з Казахстану, а в другій поступилася Івеліні Ілієвій з Болгарії.

Сьогодні, 24 жовтня, на будапештських татамі боротимуться представники середніх вагових категорій, а в неділю – тяжі.

Зауважимо, що основним стартом дзюдоїстів рештки року буде чемпіонат Європи, який відбудеться в листопаді. Якщо не втрутиться пандемія коронавірусу, звісно.