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    Дарині Білодід – 20. Вишукані фото Української Анаконди

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    20-річна Дарина Білодід уже виграла майже все, що могла - Дарині Білодід – 20. Вишукані фото Української Анаконди
    20-річна Дарина Білодід уже виграла майже все, що могла
    Світлина - Instagram Дарини Білодід

    Щоб стати великою, нашій дзюдоїстці залишилося перемогти на Олімпіаді

    Сьогодні, 10 жовтня, 20-річчя святкує найкраща дзюдоїстка сучасності Дарина Білодід.

    Дарина народилася у 2000 році в Києві, в родині дзюдоїстів, дворазового чемпіона Європи Геннадія Білодіда і майстра спорту СССР Світлани Кузнєцової. Пізніше батьки стануть тренерами доньки, але спершу дівчинка спробувала себе в художній гімнастиці, у тренерки Оксани Гутцайт.

    Білодід, яка бореться у найлегшій категорії, була непереможною з дитинства. Вона – дворазова чемпіонка Європи серед кадетів (2015, 2016), чемпіонка світу серед кадетів (2015), чемпіонка Європи серед юніорів (2016).

    Першу серйозну перемогу серед дорослих Дарина здобула навесні 2018-го, коли стала чемпіонкою Європи. Трохи згодом, у вересні того ж року Білодід у віці 17 років і 345 днів стала наймолодшою в історії чемпіонкою світу. Крім того, у 2018-му українка виграла світову першість серед юніорів.

    У березні 2019-го Дарина поступилася у фіналі француженці Мелані Клеман і перервала фантастичну переможну серію з 38-ми сутичок. Втім, та невдача лише додатково мотивувала Українську Анаконду. Торік вона повторно стала найсильнішою і в Європі, і в світі.

    Для повного комплекту Дарині бракує лише олімпійського золота. Його українка збиралася здобути цьогоріч. Але з відомих причин Ігри в Токіо перенесені на рік.

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    Дарині Білодід – 20. Вишукані фото Української Анаконди
    Дарині Білодід – 20. Вишукані фото Української Анаконди
    Дарині Білодід – 20. Вишукані фото Української Анаконди
    Дарині Білодід – 20. Вишукані фото Української Анаконди
    Дарині Білодід – 20. Вишукані фото Української Анаконди
    Дарині Білодід – 20. Вишукані фото Української Анаконди
    Дарині Білодід – 20. Вишукані фото Української Анаконди
    Дарині Білодід – 20. Вишукані фото Української Анаконди
    Дарині Білодід – 20. Вишукані фото Української Анаконди
    Дарині Білодід – 20. Вишукані фото Української Анаконди
    Дарині Білодід – 20. Вишукані фото Української Анаконди
    Дарині Білодід – 20. Вишукані фото Української Анаконди
    Дарині Білодід – 20. Вишукані фото Української Анаконди
    Дарині Білодід – 20. Вишукані фото Української Анаконди
    Дарині Білодід – 20. Вишукані фото Української Анаконди
    Дарині Білодід – 20. Вишукані фото Української Анаконди
    Дарині Білодід – 20. Вишукані фото Української Анаконди
    Дарині Білодід – 20. Вишукані фото Української Анаконди
    Дарині Білодід – 20. Вишукані фото Української Анаконди
    Дарині Білодід – 20. Вишукані фото Української Анаконди
    Дарині Білодід – 20. Вишукані фото Української Анаконди
    Дарині Білодід – 20. Вишукані фото Української Анаконди
    Дарині Білодід – 20. Вишукані фото Української Анаконди
    Дарині Білодід – 20. Вишукані фото Української Анаконди
    Дарині Білодід – 20. Вишукані фото Української Анаконди
    Дарині Білодід – 20. Вишукані фото Української Анаконди
    Дарині Білодід – 20. Вишукані фото Української Анаконди
    Дарині Білодід – 20. Вишукані фото Української Анаконди
    Дарині Білодід – 20. Вишукані фото Української Анаконди
    Дарині Білодід – 20. Вишукані фото Української Анаконди
    Дарині Білодід – 20. Вишукані фото Української Анаконди
    Дарині Білодід – 20. Вишукані фото Української Анаконди
    Дарині Білодід – 20. Вишукані фото Української Анаконди
    Дарині Білодід – 20. Вишукані фото Української Анаконди
    Дарині Білодід – 20. Вишукані фото Української Анаконди
    Дарині Білодід – 20. Вишукані фото Української Анаконди
    Дарині Білодід – 20. Вишукані фото Української Анаконди
    Дарині Білодід – 20. Вишукані фото Української Анаконди
    Дарині Білодід – 20. Вишукані фото Української Анаконди
    Дарині Білодід – 20. Вишукані фото Української Анаконди
    Дарині Білодід – 20. Вишукані фото Української Анаконди
    Дарині Білодід – 20. Вишукані фото Української Анаконди
    Дарині Білодід – 20. Вишукані фото Української Анаконди
    Дарині Білодід – 20. Вишукані фото Української Анаконди
    Дарині Білодід – 20. Вишукані фото Української Анаконди
    Дарині Білодід – 20. Вишукані фото Української Анаконди
    Світлина - Instagram Дарини Білодід

    Під час вимушеної паузи у виступах Білодід опинилася в епіцентрі уваги, коли засвітила стосунки з динамівським оборонцем, чемпіоном світу-2019 серед молоді Денисом Поповим. Хочеться вірити, що та любов мотивуватиме на нові звершення обох культових спортсменів. 

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