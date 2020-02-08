Дарина Білодід яскраво перемогла на Grand Slam у Парижі



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Наша дзюдоїстка ефектно розпочала 2020 рік

Дворазова чемпіонка світу Дарина Білодід стала чемпіонкою на одному з найпрестижніших турнірів у світовому дзюдо – Grand Slam у столиці Франції Парижі.

Цікаво, що трьох перших своїх суперниць у ваговій категорії до 48 кілограмів – Ка-Лі Вон із Гонконґу, француженку Марен Жийї та кореянку Ю-Чжон Кан – 19-річна українка перемогла одним прийомом – утриманням, захопивши тіло опонентки ногами.

Найважчою вийшла півфінальна сутичка проти ще однієї француженки Ширен Буклі, яку Білодід двічі перемагала ще в 2015 і 2016 роках, на кадетському рівні. На цей раз переможний кидок Дарина провела лише на початку п’ятої хвилини Golden Score, додаткового часу. Щоправда, є підстави говорити, що сутичка могла завершитися раніше, але судді чомусь не визнали результативним кидок у виконанні українки на початку Golden Score.

Та добре те, що добре закінчується. У фіналі Дарина перемогла чинну чемпіонку світу серед юніорів, на рік від себе молодшу японку Вакану Коґу. Перемогу наша дзюдоїстка здобула, виконавши з допомогою закрокування кидок на "ваза-арі".

Таким чином, Білодід довела серію з переможних сутичок до 18-ти. Попередній раз вона програвала ще 29 березня 2019 року, поступившись у фіналі Ґран-прі Тбілісі француженці Мелані Клеман. Пізніше, у чвертьфіналі ІІ Європейських ігор у Мінську Дарина реваншувалася.

Виступало у суботній програмі паризького Grand Slam ще дві українки. 20-річна дніпрянка Анна Сурова (до 52 кг) перемогла Мерієм Муссу із Алжиру, Туй Нґуен із В’єтнаму та Сумію Ірауї із Марокко, але поступилася у чвертьфіналі француженці Астрід Ґнето, а згодом у втішному турнірі – бразилійці Лариссі Піменті. Запоріжанка Марія Скора (до 57 кг) спершу перемогла на «іппон» Сандру Алдасс, яка не представляє жодної країни, а потім програла представниці Франції, чемпіонці Європи-2018 серед юніорів Сарі Кисік.