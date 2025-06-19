Академік Володимир Горбулін оцінив російську ракету «Орєшник», якою хизується Путін

Науковець заявив, що з моменту гучних заяв Путіна минуло шість років, але жодна з новітніх ракет РФ не підтвердила свою ефективність

Перший віце-президент Національного інституту стратегічних досліджень Володимир Горбулін заявив, що російська ракета «Орєшник», якою вдарили по підприємству в Дніпрі, досі не пройшла достатніх випробувань, і її характеристики залишаються незрозумілими. Про це він сказав в інтерв’ю ВВС, передає «Главком».

«Я дуже добре пам’ятаю промову Путіна в 2018 році. І він тоді називав дві ракети. По-перше, міжконтинентальну на 16 тисяч кілометрів «Сармат». І друга ракета була якраз з сімейства «Орєшника». Це продовження ракети «Тополь», а потім ракети «Ярс». Відверто кажучи, це ракети середньої дальності, і крім одного пуску, який відбувся по нашій країні, зараз дуже важко визначити її тактико-технічні характеристики», – заявив Горбулін.

Науковець зазначив, що дати характеристику по єдиному запуску, який був «в якійсь мірі успішним», дуже складно: «Треба в якійсь мірі випробувати цю ракету. А так, за словами і за всім іншим – це треба бути дуже сміливою людиною з точки зору прогнозування, щоб сказати, як ракета, яка жодного разу не літала в умовах серйозного бою, буде себе поводити. Це я кажу про все сімейство «Орєшника».

Щодо міжконтинентальної ракети «Сармат», Горбулін підкреслив: «Він (Путін, – «Главком» ) казав, що це ракета, яка значно сильніша, ніж «Сатана» дніпропетровська. І вона ще має блоки, які будуть відділятися, маневруючи, і це зможе цю ракету зробити взагалі найкращою ракетою у світі. Це була заява не моя, а заява Путіна. Але, як ви знаєте, що відбувається з «Сарматом», – він ледве-ледве пройшов, наскільки мені відомо, броскові випробування, а дві спроби пуску по-серйозному цієї ракети не спрацювали».

За словами Горбуліна, одна з таких спроб була трагічною: «Другий раз пуск у Плесецьку взагалі був трагічний, бо вона вибухнула в шахті і спричинила великі пошкодження. І тепер я думаю, що випробування пуску з шахти вже ніколи не відбудеться знову. Ще треба працювати дуже багато над цією ракетою».

Горбулін також нагадав, що до 2014 року Росія продовжувала обслуговувати радянські ракети українського виробництва: «Він дуже довго зберігав дніпропетровську «Сатану» в себе в бойових частинах. Він проводив кожні два роки на цій ракеті регламентні роботи – кожні два роки запрошував до 2014 року дніпропетровських спеціалістів, потім перестав. І, більше того, наскільки мені відомо, коли їх залишилося чи 38 чи 40 – він не знищив їх, а розібрав і направив по своїх цехах там, де виробляють ракетну техніку».

В контексті використання «Орєшника» в Україні Горбулін зазначив: «По Дніпру просто проґавили, я не боюся цього виразу, наші захисники пуск цієї ракети. Вона летіла значно швидше, ніж крилаті ракети, і її було безумовно тяжче зафіксувати. Але, як я зрозумів, це було відпрацювання прототипу ракети, яка б летіла з ядерним зарядом, а вони цього не могли зробити».

Момент удару бойової частини «Орєшніка» по підприємству в Дніпрі, 21 листопада 2024 року фото: Повернись живим

Він також додав: «Я ще в 2018 році віднісся до заяв, які Путін зробив до Федерального зібрання РФ, з певними сумнівами. Сумніви в мене і сьогодні не зникли».

«Главком» інформував: російський диктатор Володимир Путін заявив, що ракета «Орєшнік», якою Росія вдарила по Дніпру 21 листопада, є абсолютно новою розробкою, а не модернізацією чогось старого. За його словами, «Орєшнік» – це високоточна зброя, а тому нібито не є стратегічною зброєю або засобом масового ураження, але «за умови масованого застосування по об'єктах противника її можна буде порівняти зі зброєю стратегічного призначення».

Раніше «Главком» повідомляв, що часті заяви російського диктатора Володимира Путіна щодо балістичної ракети «Орєшнік» та російських неядерних засобів стримування свідчать про те, що Кремль, можливо, шукає вихід із свого триваючого ядерного бряцання зброєю.

Аналітики нагадали, що Путін виступив на колегії міністерства оборони Росії 16 грудня і обговорив російські військові розробки в 2024 році та військові цілі Росії на 2025 рік. Він вкотре заявив, що Росія розвиває військовий потенціал і технології поряд зі своєю ядерною тріадою, і підкреслив, що балістична ракета «Орєшнік» є «останньою потужною зброєю» Росії, виробництво якої Росія незабаром налагодить серійно.



