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«Динамо» дізналося потенційного суперника в плей-оф раунді Ліги чемпіонів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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«Динамо» дізналося потенційного суперника в плей-оф раунді Ліги чемпіонів
Суперником «Динамо» по завершальному раунду кваліфікації Ліги чемпіонів стане переможець пари «Зальцбург» (Австрія) – «Твенте» (Нідерланди)
фото: ФК «Динамо»

Для виходу до плей-оф раунду кваліфікації Ліги чемпіонів «Динамо» потрібно пройти шотландський «Рейнджерс»

У Ньоні відбулося жеребкування плей-оф раунду кваліфікації Ліги чемпіонів 2024/25, на якому свого можливого суперника дізналося київське «Динамо». Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

Київський клуб проходить кваліфікацію шляхом представників ліг, а його суперником по завершальному раунду кваліфікації Ліги чемпіонів стане переможець пари «Зальцбург» (Австрія) – «Твенте» (Нідерланди).

Перші зустрічі плей-оф відбору турніру відбудуться 20/21 серпня, у відповідь – 27/28 серпня.

Зокрема, для виходу до плей-оф раунду кваліфікації Ліги чемпіонів команді Шовковського потрібно пройти шотландський «Рейнджерс».

Нагадаємо, 23 липня віцечемпіон України «Динамо» впевнено розпочав сезон 2024/25, здобувши розгромну перемогу над сербським «Партизаном» (6:2) у першому матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

Згодом «Динамо» вдруге обіграло сербський «Партизан» та вийшло у третій раунд кваліфікації Ліги чемпіонів. Матч завершився з рахунком 3:0 на користь українців.

Як повідомлялося, 19 червня пройшло жеребкування другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Свого суперника дізналося «Динамо» – ним став сербський «Партизан».

А вже 22 липня у швейцарському Ньоні відбулося жеребкування третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів. Свого потенційного суперника дізналося і київське «Динамо». У цьому етапі кияни візьмуть участь у протистоянні з «Рейнджерс» (Шотландія).

Теги: Ліга чемпіонів навколофутбол НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» спорт

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