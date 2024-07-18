Дніпро-1 знявся зі змагань чемпіонату України з футболу

Дніпро-1 вирішив самотужки знятися зі змагань в Українській Прем'єр-лізі

Дніпровський клуб ухвалив рішення щодо свого майбутнього

Футбольний клуб Дніпро-1 знявся з чемпіонату України. Дніпровський клуб надіслав відповідний лист Загальним зборам УПЛ, підписаний генеральним директором команди. Про це повідомляє sport-express.ua.

16 липня стало відомо, що клуби УПЛ проголосували за виключення Дніпра-1 з наступного розіграшу турніру. Після цього це рішення мала затвердити Українська асоціація футболу.

Однак в УАФ заявили, що наразі немає підстав для розгляду питання відкликання атестату на отримання допуску Дніпра-1 до клубних змагань УПЛ сезону 2024/25.

Врешті-решт, Дніпро-1 вирішив самотужки знятися зі змагань в Українській Прем'єр-лізі.

Зазначається, що відповідний лист адресовано Загальним зборам УПЛ, який було підписано генеральним директором клубу Антоном Фурсовим.

Дніпро-1 не зміг навіть розпочати запланований тренувальний збір, оскільки дніпровський клуб не зміг зібрати достатньо футболістів, щоби укомплектувати стартовий склад.

Нагадаємо, ФІФА представила оновлений світовий рейтинг футбольних збірних за підсумками Євро-2024 та Кубка Америки. Україна втратила 24-те місце, яке займала.

Раніше стало відомо, що колишній вінгер збірної України Євген Коноплянка заявив про звершення футбольної кар'єри.