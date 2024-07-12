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Пішов у політику? Ексфутболіст збірної України пояснив, чому зробив фото з Юлією Тимошенко

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Пішов у політику? Ексфутболіст збірної України пояснив, чому зробив фото з Юлією Тимошенко
Морозюк: Юлія Володимирівна – це досвідчена людина, яка багато чого побачила в політиці

Морозюк: У Тимошенко енергетика сильної і мудрої жінки

Ексгравець «Динамо» та збірної України з футболу Микола Морозюк прокоментував своє спільне фото з очільницею «Батьківщини» Юлією Тимошенко.

«Це була товариська зустріч. В політику я не пішов. З Юлією Володимирівною була частково запланована, частково спонтанна зустріч, на якій ми були присутні з моїми друзями. Я навіть не зрозумів, звідки це фото з’явилося в інтернеті. Це не то що секрет, просто сам я не виставляв його», – заявив Морозюк.

Він також відмовився розповісти про всі деталі зустрічі з Тимошенко.

«Поки що немає чого говорити. Можливо, в подальшій перспективі плани якісь і є, але як воно буде поки важко сказати. Юлія Володимирівна – це досвідчена людина, яка багато чого побачила в політиці. Вона ділилася з нами своїм життєвим досвідом, розповідала, як не повторювати її помилки. Все було цікаво, конкретно чогось виділяти не буду, більше виділю її – Юлію Володимирівну як особистість, у неї енергетика сильної і мудрої жінки. Якщо описувати в загальному, то так, це був приватний тренінг для молодих амбітних людей», – розповів ексгравець «Динамо» та збірної України з футболу.

 

Теги: Юлія Тимошенко НОВИНИ ФУТБОЛУ Микола Морозюк

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