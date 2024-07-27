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Олена Костевич встановила історичний рекорд України на Олімпіаді-2024

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Олена Костевич встановила історичний рекорд України на Олімпіаді-2024
Олена Костевич не пройшла до фіналу у жіночій кульовій стрільбі з пістолета на дистанції 10 метрів
фото: Associated Press

Спортсменка стала першою в історії України, кому вдалося виступити на шести Олімпіадах

Стрільчиня Олена Костевич встановила рекорд України за кількістю виступів на літніх Олімпіадах. Спортсменка, яка спеціалізується на стрільбі з пістолета, стала першою в історії України, кому вдалося виступити на шести Олімпіадах.

На цьогорічних Олімпійських іграх у Парижі Костевич взяла участь у кваліфікації стрільби з пневматичного пістолета на 10 м. Утім, українка посіла 19-те місце та не змогла увійти до топ-8, щоб потрапити у фінал.

При цьому на п'яти Олімпіадах за кар'єру Україну в минулому представляли Олег Ликов, Максим Оберемко, Андрій Дериземля, Валентина Шевченко, Олександр Абраменко, Наталія Фокіна-Семенова та Валентина Семеренко. Також п'ятими Іграми в кар'єрі має стати виступ у Парижі фехтувальниці Ольги Харлан.

39-річна Олена Костевич є олімпійською чемпіонкою Афін-2004. Також вона виграла дві бронзи у Лондоні (2012 р.) та одну в Токіо (2020 р.).

Нагадаємо, що в Парижі завершилася дуже насичена ранкова програма змагань першого дня, окрасою якої стала першість з академічного веслування. На Олімпіаді наша країна виступатиме у двох дисциплінах - жіночій четвірці парній та чоловічій двійці парній легкої ваги. 

Раніше повідомлялося, у яких дисциплінах братимуть участь сьогодні українські спортсмени у перший змагальний день Олімпійських Ігор-2024. 

До слова, Україна буде представлена на Олімпіаді практично в усіх видах спорту, крім ігрових. Водночас збірна з футболу вперше за час незалежності виступить на Іграх.

Читайте також: Наші на Олімпіаді у Парижі. На які медалі може розраховувати Україна
Теги: Олена Костевич Олімпіада рекорд стрільба спорт

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