Українська легкоатлетка поїде на Олімпіаду-2024 замість чемпіонки Ямайки

Асоціація легкої атлетики Ямайки не змогла з технічних причин подати заявку на участь своєї спортсменки у змаганнях

Легкоатлетка з Ямайки Найока Клуніс не змогла потрапити на Олімпійські ігри в Парижі через інцидент, який стався через ураган у країні. Так, Асоціація легкої атлетики Ямайки не змогла з технічних причин подати заявку на участь своєї спортсменки у змаганнях. Про це повідомляє Jamaica Observer.

Асоціація легкої атлетики Ямайки заявила, що причиною помилки став буревій Беріл, який повалився на країну на початку липня. Цими днями система не мала електрики та інтернету, щоб додати прізвище спортсменки до списку учасниць ОІ-2024.

«Ми глибоко засмучені цією ситуацією і сподіваємося, що World Athletics та МОК знайдуть спосіб дозволити Клуніс брати участь в Олімпійських іграх», – йдеться у заяві.

Клуніс подала апеляцію до Спортивного арбітражного суду (CAS), але її відхилили. У відомстві уточнили, що суд не має юрисдикції для розгляду цієї справи. Крім того, ситуація виникла після 10-денного вікна для суперечок, пов'язаних з Олімпійськими іграми.

Як зазначено в повідомленні, квота, яку мала використовувати ямайська спортсменка, була передана Ірині Климець. Для 29-річної уродженки Волині це буде третя поспіль Олімпіада. На попередніх двох, у Ріо-2016 та Токіо-2020, наша чемпіонка не змогла подолати кваліфікацію.

Нагадаємо, олімпійська збірна України буде представлена в Парижі-2024 у складі 140 спортсменів. «Синьо-жовті» виступатимуть у 23 видах спорту, зокрема дебютують у футболі та скелелазінні, а також у першому в історії розіграші олімпійських нагород з брейкінгу.

Раніше стало відомо, що страйк французького союзу артистів-виконавців може зірвати церемонію відкриття XXXIII Олімпійських ігор у Парижі 26 липня. Актори, танцюристи та акробати, які задіяні у заході, незадоволені зарплатою, а також ігноруванням з боку організаторів.

Як повідомлялося, Україна буде представлена на Олімпіаді практично в усіх видах спорту, крім ігрових. Водночас збірна з футболу вперше за час незалежності виступить на Іграх.

До слова, Міжнародний олімпійський комітет опублікував остаточний список з 15 спортсменів з російськими паспортами, які візьмуть участь в Олімпійських іграх. Країна-агресор буде представлена в п'яти видах спорту.