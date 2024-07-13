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«Золоту бутсу» Євро-2024 можуть отримати шість футболістів: чому так сталось

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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«Золоту бутсу» Євро-2024 можуть отримати шість футболістів: чому так сталось
Гаррі Кейн (праворуч) один з претендентів на звання найкращого бомбардира Євро-2024
фото: UEFA

На попередніх розіграшах чемпіонату Європи володаря «Золотої бутси», у разі рівності, визначали за додатковими показниками

УЄФА готовий розділити «Золоту бутсу» Євро-2024 – трофей, яким нагороджують найкращого бомбардира турніру – поміж шістьма футболістами. Про це повідомляє ESPN, посилаючись на заяву організації.

На попередніх розіграшах чемпіонату Європи володаря «Золотої бутси», у разі рівності, визначали за додатковими показниками. Проте на Євро-2024 «Золоту бутсу» можуть вибороти одразу кілька гравців, що мають рівну кількість м'ячів. В УЄФА повідомили, що не будуть враховувати додаткові показники та нагородять усіх футболістів.

Перед фіналом Євро-2024, у якому зіграють Іспанія та Англія, одразу шість футболістів мають однакову кількість забитих – по три. Таким чином, якщо у фіналі жоден з них не зможе відзначитися, нагороду отримають всі.

Найкращі шанси стати топбомбардиром Євро-2024 мають форвард збірної Англії Гаррі Кейн та Дані Ольмо з Іспанії. Обидва гравці входять до шістки найкращих бомбардирів і зіграють у фіналі турніру.

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Теги: Англія Іспанія Гаррі Кейн Дані Ольмо навколофутбол

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