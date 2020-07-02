Київське «Динамо» закликало УАФ і МОЗ повернути на трибуни вболівальників



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Наразі мова про фінал Кубка України

Київське «Динамо» оприлюднило адресовану Українській асоціації футболу та Міністерству охорони здоров’я заяву з проханням дозволити присутність на футбольних матчах уболівальників.

«Останніми днями до нашого клубу звернулося багато вболівальників, які просять про сприяння у вирішенні питання відвідування фіналу Кубка України в нинішньому сезоні, - йдеться у зверненні. - Футбольний клуб «Динамо» повністю солідарний зі своїми фанатами і звертається до керівництва Української асоціації футболу і Міністерства охорони здоров'я з проханням розглянути можливість відкриття кількох секторів для вболівальників на фінал Кубка України.

З огляду на ситуацію в країні, ми просимо виділити певну квоту квитків, які будуть поширені серед фанатів команди. Зрозуміло, ФК «Динамо» максимально сприятиме дотриманню заходів безпеки та умов медичного протоколу (необхідної дистанції між уболівальниками).

Перед нами є приклад низки іноземних чемпіонатів, де вболівальники допускаються на трибуни з урахуванням дотримання правил і заходів медичного протоколу. У нашій країні працюють магазини, метро, наземний транспорт, кінотеатри і кафе – це дозволяє порушувати питання і про відвідування вболівальниками футбольного матчу.

Фінал національного Кубка – важлива подія у футбольному житті нашої країни. Залишити такий матч узагалі без уболівальників на трибунах означає позбавити футбол душі та емоцій.

Футбольний клуб «Динамо» просить УАФ і МОЗ серйозно поставитися до вирішення цього питання і зробити крок назустріч уболівальникам. Українська футбольна асоціація не раз акцентувала увагу на важливості присутності глядачів на трибунах під час матчів, і тепер з'явилася можливість підтвердити свої слова справою.

Ми направляємо офіційні листи в УАФ і МОЗ із надією на позитивне вирішення цього питання».

У фіналі Кубка України «Динамо» 8 липня у Харкові має зіграти з полтавською «Ворсклою».

Нагадаємо, що частково з глядачами догравалися матчі чемпіонатів Угорщини та Чехії, зокрема фінал Кубка Чехії, в якому зустрічалися празька «Спарта» і «Слован» з Ліберця.