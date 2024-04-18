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«Динамо» ніяк не підтримує своїх ультрас на фронті». Фанати розповіли про участь у війні

Христина Жиренко
glavcom.ua
«Динамо» ніяк не підтримує своїх ультрас на фронті». Фанати розповіли про участь у війні
Фанати «Динамо»: Ми не знаємо як буде виглядати наш фанатський сектор після перемоги
фото: facebook.com/kutovyy.pub

47 представників руху ультрас «Динамо» віддали свої життя на цій війні за Україну

Фанати київського «Динамо» на своїй сторінці в соціальній мережі Telegram опублікували статтю про те, як вони боронять Україну від ворога. Зокрема, в ній зазначається, що клуб «Динамо» не підтримує своїх ультрас на фронті.

«На даний момент, коли повномасштабна війна триває вже більше двох років, Динамо Київ ніяк не підтримує своїх ультрас на фронті. Максимум, що вони роблять – це пости в соцмережах про чергового загиблого фаната. З усіх гравців лише Андрій Ярмоленко на постійному контакті з нами, і регулярно допомагає фінансами зі своєї зарплати. Також допомагає Сергій Сидорчук, який раніше був капітаном Динамо, а тепер грає в Бельгії», – йдеться в матеріалі.

Також зазначається, що 47 ультрас «Динамо» вже віддали своє життя на цій війні. Ще 4 знаходиться в полоні і кілька вважаються зниклими безвісті.

«Ми не знаємо як буде виглядати наш фанатський сектор після перемоги. Буде багато хлопців з ампутаціями, осколками в тілі і шрамами. Чи повернеться трибуна до того вигляду, який був раніше? Дуже навряд», – наголошується в статті.

Нагадаємо, фанат київського «Динамо» та майстер спорту міжнародного класу з кікбоксингу Іван Фесенюк (позивний «Бонус») загинув під час виконання бойового завдання, евакуюючи тіло загиблого побратима.

Теги: війна фанати ультрас Андрій Ярмоленко Сергій Сидорчук ФК «Динамо» НОВИНИ ФУТБОЛУ

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