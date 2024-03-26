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Макрон їде до Бразилії, аби переконати президента Лулу підтримати Україну – Bloomberg

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Макрон їде до Бразилії, аби переконати президента Лулу підтримати Україну – Bloomberg
За словами французьких чиновників, Макрон бачить у Бразилії ключового гравця серед держав, що розвиваються
фото з відкритих джерел

Французький лідер робить ставку на те, що його розбіжності з Лулою щодо дій Росії в Україні можуть бути згладжені

Президент Франції Еммануель Макрон розпочинає триденну поїздку до Бразилії в рамках стратегії з наведення мостів між розвиненими країнами і так званим Глобальним Півднем. Про це пише Bloomberg.

Як зазначається, головним пунктом порядку денного поїздки Макрона буде спроба переконати президента Бразилії Луїса Інасіо Лулу да Сілву зайняти позицію щодо війни в Україні. Досі Лула прагнув позиціонувати свою країну як нейтральну державу, яка може підтримувати відносини як з Росією, так і з Україною.

Лула, зі свого боку, хоче, щоб Макрон припинив протидію угоді про вільну торгівлю ЄС із південноамериканським блоком Mercosur, яка перебуває у підвішеному стані відтоді, як 2019 року було досягнуто політичної угоди.

За словами французьких чиновників, Макрон бачить у Бразилії ключового гравця серед держав, що розвиваються. Французький лідер робить ставку на те, що його розбіжності з Лулою щодо дій Росії в Україні можуть бути згладжені, додали чиновники, хоча Бразилія вважає, що обидві сторони розділяють провину за конфлікт.

Бразилія наполягає, щоб Франція оновила свій застарілий парк військових навчально-тренувальних літаків новими лайнерами Embraer SA Phenom. Однак це суперечить меті Макрона щодо зміцнення європейського суверенітету, підкріпленій закупівлями військових товарів у Європі.

Embraer також намагається продати свій флагманський KC-390, новий військово-транспортний літак, який вона вже продала Нідерландам, Португалії та Австрії. 

Раніше повідомлося, що президент Бразилії закликав США припинити заохочувати війну в Україні. «Сполученим Штатам необхідно припинити заохочувати війну і почати говорити про мир. Європейський Союз повинен почати говорити про мир», – заявив президент Луїс Інасіо Лула да Сілва наприкінці свого візиту до Китаю. 

Нагадаємо, заяви президента Бразилії Луїса Інасіо Лули да Сілви про те, що Сполучені Штати нібито заохочують війну в Україні, є підіграванням пропаганді Росії та Китаю. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

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Теги: Еммануель Макрон Бразилія війна

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