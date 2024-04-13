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Ініціатор листа нобелівських лауреатів на підтримку України дав пораду українцям

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ініціатор листа нобелівських лауреатів на підтримку України дав пораду українцям
Україна має перемогти у війні з Росією
фото з відкритих джерел

«Для мене перемогою України буде, якщо Україна буде хорошою сучасною демократичною державою з низьким рівнем корупції»

Україна повинна стати сучасною демократичною державою, у яку захочуть повернутися українці, що емігрували у США чи Європи. Це насамперед стане перемогою України. Наразі фокусування на питанні, якими мають бути територіальні поступки заради припинення війни розсварить українців. Про це заявив в інтерв’ю «Главкому» ініціатор листа нобелівських лауреатів на підтримку України, російсько-американський хімік, професор фармацевтичного факультету, директор Центру нанотехнологій у доставці ліків і співдиректор Каролінського інституту наномедицини при Університеті Північної Кароліни в Чапел-Хілл Олександр Кабанов.

«Я не впевнений, що зараз має сенс конкретизувати такі речі: «А ось перемогою України буде дійти до цієї точки», «Перемога України – це буде український прапор над «рейхстагом»…», – каже вчений.

На його думку, фокусування на цьому питанні приведе до зайвих непорозумінь. «Ми почнемо сваритися, ділитися, і ми не матимемо просування вперед. Тому нам треба зрозуміти, що має бути перемогою України. Що таке перемога, ми зрозуміємо, коли переможемо. Ось як я для себе це розумію. Для мене особисто перемогою України однозначно є вихід на межі 2014-го року», – пояснює Кабанов. 

Вихід на кордони 2022 року і визнана територіальна цілісність на думку вченого теж будуть перемогою України. «Визнана територіальна цілісність. Мабуть, зараз я собі цими словами ще одну кримінальну справу в Росії відкрию. (сміється) Але це для мене буде перемогою. Вихід на кордони 2022 року – перемога (до початку повномасштабної війни)? Теж перемога! Мої знайомі українці іноді мені кажуть, що ми вже не зможемо переконати тих людей, які в Донецьку живуть...», – розповідає професор. 

Але цих перемог буде замало. На думку вченого, Україна повинна стати сучасною демократичною державою, у яку захочуть повернутися українці, що емігрували у США чи Європу. Також Україна має створити умови для процвітання бізнесу і розвитку науки.

«Для мене перемогою України буде, якщо Україна буде хорошою сучасною демократичною державою з низьким рівнем корупції. Якщо розділені сім'ї, які зараз утворилися, об'єднаються, і українці, які були вимушені виїхати в США чи Європу, повернуться в Україну. Для мене перемогою України буде, якщо створяться умови, за яких трильйони доларів будуть інвестовані у відновлення України та розвиток. Перемогою буде відновлення науки України, щоб українські університети стали випускати фахівців, які будуть затребувані в Україні», – зазначив Кабанов. 

Україна може виграти розпочату Росією війну. Але для цього необхідне невідкладне ухвалення законопроєкту з додатковим фінансуванням для потреб нацбезпеки, який включає допомогу Україні. Про це Остін сказав під час слухань у Комітеті з питань Збройних сил Сенату американського Конгресу, пише «Голос Америки».

Також Остін вважає, що нещодавні атаки України на російські нафтопереробні заводи можуть вплинути на світові енергетичні ринки.

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Теги: війна прапор Україна перемога

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