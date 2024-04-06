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Демобілізація військових: нардеп озвучив проблему, з якою зіткнулася Верховна Рада

Надія Карбунар
glavcom.ua
Демобілізація військових: нардеп озвучив проблему, з якою зіткнулася Верховна Рада
За словами нардепа, війна по-суті триває на плечах добровольців, які воюють ще від початку повномасштабного вторгнення
фото з відкритих джерел

За словами Романа Костенка, нардепам належить зробити нелегкий вибір

В Україні продовжуються суперечки щодо демобілізації. Навіть попри те, що у законопроєкті про мобілізацію пропонують звільняти чоловіків зі служби після 36 місяців, наразі ще немає остаточного варіанту вирішення цього питання. Про проблеми демобілізації розповів нардеп Роман Костенко в ефірі телемарафону.

«Вони приходять, вчаться 2-3 місяці, потім вони потрапляють у військову частину. Вони мають розуміти, якщо ми говоримо окремо про рекрутинг або про мобілізацію, де вони мають проходити службу. Далі – вони мають розуміти, скільки. Це важливо», – каже Костенко.

За словами нардепа, «війна по-суті триває на плечах добровольців, які воюють ще від початку повномасштабного вторгнення».

«І точки зору військової всі втомилися, виснажились і доклали багато зусиль, а приходить Міністерство оборони до нас і показує цифри, каже – дивіться, шановні народні депутати... якщо ми демобілізуємо зараз першу хвилю, то в нас оголиться фронт на якомусь з напрямків», – пояснив нардеп.

Він додав, що «часто депутати стають перед вибором – політично прийняти правильне рішення, тому що демобілізація, люди втомлюються. А з іншого – питання національної безпеки, де наші захисники є єдиним гарантом того, що країна втримається і буде взагалі існувати».

Нагадаємо, до кінця весни близько 7 тис. українських військових строкової служби буде звільнено у запас.

Як відомо, в Україні почалася демобілізація бійців строкової служби, які вже відслужили свій строк, але не були звільнені в запас під час російського повномасштабного вторгнення. 1 квітня про початок демобілізації

Наприкінці лютого президент Володимир Зеленський підписав закон про демобілізацію військових строкової служби.

Перед тим, 22 лютого президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про демобілізацію військових термінової служби.  Згідно з проєктом, військовослужбовці строкової служби, строк яких закінчився під час дії воєнного стану та військову службу яких продовжено понад встановлені терміни, звільняються з військової служби в запас «у терміни, визначені указом президента».

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Теги: Верховна Рада війна демобілізація закон Володимир Зеленський президент роман фронт Роман Костенко законопроєкт

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