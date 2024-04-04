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У Харкові пролунала серія вибухів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
У Харкові пролунала серія вибухів
У ніч на 4 квітня росіяни атакували Харків дронами-камікадзе
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Росіяни під час тривоги обстріляли Харків

Мешканці Харкова сьогодні, 4 квітня, увечері почули вибухи. Росіяни обстрілюють місто. Про це повідомили голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов та мер Харкова Ігор Терехов.

За словами мера, у Харкові пролунало кілька вибухів. Він закликав місцевих мешканців перебувати у безпечних місцях.

Тим часом Синєгубов зазначив, що окупанти завдають ударів.

Нагадаємо, у ніч на 4 квітня росіяни атакували Харків дронами-камікадзе. Ворог спрямував «Шахеди» на багатоповерхівки та приватні будинки.

Крім того, коли на місце влучання прибули рятувальники та поліція, окупанти ще раз вдарили по місту. За останніми даними, внаслідок атаки загинули четверо осіб, 12 людей отримали поранення. Серед жертв – троє рятувальників.

Також унаслідок ворожих обстрілів Харкова вранці 4 квітня, була знеструмлена ядерна установка «Джерело нейтронів».

До слова, триває 771-ша перша доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України. Протягом доби зафіксовано 57 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав двох ракетних та 61 авіаційний удар, здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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Теги: війна Харків обстріл окупанти

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