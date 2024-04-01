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СБУ затримала бізнесмена-колаборанта, який допомагав РФ будувати «зуби дракона» (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
СБУ затримала бізнесмена-колаборанта, який допомагав РФ будувати «зуби дракона» (фото)
Фігурантом виявився власник декількох підприємств у Бердянську
фото прес-служба СБУ

Зрадник постачав російським компаніям пісок, щебінь та цемент для будівництва фортифікаційних споруд на південному фронті

Правоохоронці в Києві затримали колаборанта, який допомагав росіянам будувати «зуби дракона» на окупованій території України. Тепер йому загрожує в'язниця, повідомляє Служба безпеки України.

Фігурантом виявився власник декількох підприємств у Бердянську. Після захоплення міста він почав співпрацювати з окупантами.

За даними слідства, колаборант постачав російським компаніям пісок, щебінь та цемент для будівництва фортифікаційних споруд на південному фронті. Насамперед мова про масове виробництво протитанкових залізобетонних конструкцій, більш відомих як «зуби дракона».

Згодом фігурант виїхав до Києва, звідки продовжив керувати незаконним бізнесом у тимчасово окупованій частині Запорізької області. Для цього він залишив там повний склад свого топменеджменту та налагодив з ними дистанційний режим комунікації.

Саме за вказівкою колаборанта його підлеглі у Бердянську «перереєстрували» підконтрольні місцеві підприємства за російським «законодавством». Після цього вони почали регулярно поповнювати бюджет країни-агресора у вигляді сплати до нього «податків».

Під час обшуку у помешканні затриманого у Києві виявлено документи та інші речові докази злочинної діяльності на користь РФ.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора).

Зловмисник перебуває під вартою. 

У Харкові правоохоронці затримали працівницю дитячого садка  за те, що вона діяла як агент російської розвідки, надаючи координати та розвідувальні дані для корегування ворожих ударів по місту. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

«Зловмисницею виявилась працівниця місцевого дитячого садка. У вільний від роботи час вона допомагала рашистам поцілити у пункти базування Сил оборони в обласному центрі», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, для наведення ворожого вогню фігурантка отримувала від окупантів геолокації потенційних цілей, а потім проводила там дорозвідку.

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Перебуваючи поблизу об’єкта, вона приховано спостерігала за ним, щоб встановити там орієнтовну кількість особового складу та військової техніки. Потім отримані відомості агентка месенджером передавала своєму російському куратору із позначенням координат на Google-картах.

Теги: бюджет війна документи колабораціонізм зрада

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