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Мирні переговори без Росії. Китай попередив про наслідки

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Мирні переговори без Росії. Китай попередив про наслідки
Китай погрожує бойкотувати мирні саміти, якщо на них не буде присутньою Росія
фото з відкритих джерел

Китай намагається переконати Європу дозволити Росії сісти за стіл майбутніх мирних переговорів

Китай може бойкотувати мирні переговори щодо врегулювання війни в Україні, якщо Європа не дозволить РФ брати в цьому участь. Про це повідомляє Politico.

Видання поспілкувалося з чиновниками, які повідомили, що Китай намагається переконати Європу дозволити Росії сісти за стіл майбутніх мирних переговорів, які, можливо, відбуватимуться у Швейцарії. В іншому разі Китай бойкотуватиме подібні зустрічі.

«За їхніми словами, це послання було посилено під час європейського турне спеціального посланника Китаю Лі Хуея на початку цього місяця для обговорення війни в Україні», – йдеться в матеріалі.

А офіційно Міністерство закордонних справ Китаю повідомило, що Лі Хуей пообіцяв підтримати «своєчасне скликання мирної конференції з рівною участю всіх сторін».

Раніше глава Китаю Сі Цзіньпін представив своє бачення дипломатичного завершення війни РФ проти України, а також призначив спецпредставника, який мав займатися цим питанням. Цим представником став експосол Китаю в Росії Лі Хуей.

Лі Хуей після призначення з'їздив до Росії, України та ЄС, щоб обговорити китайську ініціативу. Київ «дипломатичних» зусиль Пекіна не оцінив, оскільки в України вже є власна формула миру. Після цього Китай надовго забув про питання війни РФ проти України.

Нагадаємо, лідер Китаю Сі Цзіньпін, на тлі напружених відносин з Євросоюзом, збирається на початку травня до Франції, де має зустрітися з президентом Еммануелем Макроном у Парижі. Це стане першою поїздкою Сі до Європи з часів пандемії Covid-19.

Раніше Україна запросила президента Китаю Сі Цзіньпіна взяти участь у запланованому у Швейцарії «мирному саміті» за участю світових лідерів.

До слова, президент Туреччини Реджер Таїп Ердоган заявив, що необхідно уникати будь-яких кроків, які можуть загострити війну в Україні і, можливо, поширити конфлікт на членів Північноатлантичного Альянсу. Зокрема Ердоган заявив, що мирні плани, які виключають Росію, «не дадуть жодних результатів».

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Теги: Китай росія переговори саміт війна

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