Мирні переговори без Росії. Китай попередив про наслідки
Китай намагається переконати Європу дозволити Росії сісти за стіл майбутніх мирних переговорів
Китай може бойкотувати мирні переговори щодо врегулювання війни в Україні, якщо Європа не дозволить РФ брати в цьому участь. Про це повідомляє Politico.
Видання поспілкувалося з чиновниками, які повідомили, що Китай намагається переконати Європу дозволити Росії сісти за стіл майбутніх мирних переговорів, які, можливо, відбуватимуться у Швейцарії. В іншому разі Китай бойкотуватиме подібні зустрічі.
«За їхніми словами, це послання було посилено під час європейського турне спеціального посланника Китаю Лі Хуея на початку цього місяця для обговорення війни в Україні», – йдеться в матеріалі.
А офіційно Міністерство закордонних справ Китаю повідомило, що Лі Хуей пообіцяв підтримати «своєчасне скликання мирної конференції з рівною участю всіх сторін».
Раніше глава Китаю Сі Цзіньпін представив своє бачення дипломатичного завершення війни РФ проти України, а також призначив спецпредставника, який мав займатися цим питанням. Цим представником став експосол Китаю в Росії Лі Хуей.
Лі Хуей після призначення з'їздив до Росії, України та ЄС, щоб обговорити китайську ініціативу. Київ «дипломатичних» зусиль Пекіна не оцінив, оскільки в України вже є власна формула миру. Після цього Китай надовго забув про питання війни РФ проти України.
Нагадаємо, лідер Китаю Сі Цзіньпін, на тлі напружених відносин з Євросоюзом, збирається на початку травня до Франції, де має зустрітися з президентом Еммануелем Макроном у Парижі. Це стане першою поїздкою Сі до Європи з часів пандемії Covid-19.
Раніше Україна запросила президента Китаю Сі Цзіньпіна взяти участь у запланованому у Швейцарії «мирному саміті» за участю світових лідерів.
До слова, президент Туреччини Реджер Таїп Ердоган заявив, що необхідно уникати будь-яких кроків, які можуть загострити війну в Україні і, можливо, поширити конфлікт на членів Північноатлантичного Альянсу. Зокрема Ердоган заявив, що мирні плани, які виключають Росію, «не дадуть жодних результатів».
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