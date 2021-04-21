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    «Динамо» після серії пенальті отримало суперника по фіналу Кубку України

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    В Олександрії для виявлення переможця довелося пробивати післяматчеві пенальті - «Динамо» після серії пенальті отримало суперника по фіналу Кубку України
    В Олександрії для виявлення переможця довелося пробивати післяматчеві пенальті
    Фото з відкритих джерел

    «Зоря» останнім ударом серії вирвало перемогу в «Олександрії»

    Напрочуд напруженим вийшов другий півфінальний матч розіграшу Кубку України, на відміну від «Динамо», яке розтрощило в Тернополі першоліговий «Агробізнес» (3:0), в Олександрії, де команда з однойменного міста приймала луганську «Зорю», довелося бити післяматчеві пенальті.

    Для «Олександрії» це був останній шанс зачепитися за можливість потрапити в єврокубки. Через чемпіонат таку нагоду вони втратили давно, а ось через розіграш Кубку виконати завдання на сезон було цілком реально. Адже «Зорю» команда Володимира Шарана приймала на своєму полі. Втім, за рівної гри луганці змогли скористатися створеним моментом і відкрити рахунок. Це Кочергін ударом з-за меж штрафного майданчика влучив у кут. Господарі провели в атаках весь матч, а зрівняли рахунок уже в компенсований арбітром час. Іванісеня порушив правила в своєму штрафному і Бондаренко реалізував пенальті. Примітно, що «Олександрія» могла одразу розвинути успіх, але Шастал змарнував чудову нагоду.

    В серії пенальті господарі повели після третьої серії ударів, але Дубра і Ковалець програлии свої дуелі з голкіпером і, таким чином, до фіналу пройшла «Зоря».

    Фінал «Динамо» - «Зоря» відбудеться 13 травня.

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      Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Кубок України ФК «Зоря» ФК Олександрія
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