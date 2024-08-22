«Динамо» програло «Зальцбургу» у плей-офф Ліги чемпіонів

У польському Любліні відбувся перший матч раунду плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів

Номінально домашній матч «Динамо», який проходив у Любліні, закінчився поразкою українців з рахунком 0:2

Київське «Динамо» розпочало боротьбу за вихід до групового етапу Ліги чемпіонів з домашньої поразки. У першому матчі плей-офф кваліфікації «біло-сині» поступилися австрійському «Зальцбургу».

Попри активний початок та спроби швидких контратак, кияни пропустили гол у середині першого тайму. На 29-й хвилині Нене вдало завершив атаку «червоних биків».

На початку другого тайму«Динамо» опустило вдруге – Караваєв сфолив у власному штрафному майданчику, а К'єргор реалізував пенальті.

Підопічні Олександра Шовковського намагалися відігратися, створивши кілька небезпечних моментів, але рахунок на табло так і не змінився.

Тепер «Динамо» необхідно перемагати з різницею щонайменше у два м'ячі у матчі-відповіді, який відбудеться 27 серпня в Австрії, щоб зберегти шанси на вихід до групового етапу Ліги чемпіонів.



Нагадаємо, минулого тижня «Динамо» перемогло «Рейнджерс» та пробилося у фінал кваліфікації Ліги чемпіонів.

Як повідомлялося, 23 липня віцечемпіон України «Динамо» впевнено розпочав сезон 2024/25, здобувши розгромну перемогу над сербським «Партизаном» (6:2) у першому матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

Згодом «Динамо» вдруге обіграло сербський «Партизан» та вийшло у третій раунд кваліфікації Ліги чемпіонів. Матч завершився з рахунком 3:0 на користь українців.