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«Динамо» – «Зальцбург»: де дивитися трансляцію матчу кваліфікації Ліги чемпіонів

Христина Жиренко
glavcom.ua
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«Динамо» – «Зальцбург»: де дивитися трансляцію матчу кваліфікації Ліги чемпіонів
Переможець протистояння буде грати в основній стадії Ліги чемпіонів
Фото: fcdynamo.com

Початок гри о 22:00 за київським часом

У середу, 21 серпня, відбудеться перший поєдинок плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів між «Динамо» та австрійським «Зальцбургом». Гра пройде у польському Любліні на «Арені Люблін». Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.

Гру транслюватимуть телеканал «2+2», портали MEGOGO, FootballHub і «Київстар ТБ». Також поєдинок покажуть на YouTube-каналі «Динамо Київ».

Переможець протистояння буде грати в основній стадії Ліги чемпіонів. Команда, яка вилетить, потрапить напряму до групового етапу Ліги Європи.

Другий поєдинок протистояння відбудеться у вівторок, 27 серпня, у Австрії.

Нагадаємо, минулого тижня «Динамо» перемогло «Рейнджерс» та пробилося у фінал кваліфікації Ліги чемпіонів.

«Динамо» відкрило рахунок на 82-й хвилині матчу. Олександр Піхальонок з-за межі штрафного майданчика пробив у нижній правий кут воріт.

Вже через дві хвилини Назар Волошин подвоїв перевагу. Фінальний свисток зафіксував перемогу «Динамо» з рахунком 2:0. Українці перемогли із загальним рахунком у двох матчах 3:1.

«Зальцбург» у третьому колі відбору здолав нідерландський «Твенте».

Як повідомлялося, 23 липня віцечемпіон України «Динамо» впевнено розпочав сезон 2024/25, здобувши розгромну перемогу над сербським «Партизаном» (6:2) у першому матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

Згодом «Динамо» вдруге обіграло сербський «Партизан» та вийшло у третій раунд кваліфікації Ліги чемпіонів. Матч завершився з рахунком 3:0 на користь українців.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів ФК «Динамо»

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