«Динамо» – «Зальцбург»: стартові склади команд

Гра пройде на стадіоні в Любліні (Польща) та розпочнеться о 22:00 за київським часом





Вже за півгодини стартує матч між київським «Динамо» та австрійським «Зальцбургом», за право виходу у основну частину Ліги Чемпіонів.

Стали відомі стартові склади команд. «Динамо»: Бущан, Попов, Бражко, Ярмоленко, Шапаренко, Ванат, Караваєв, Кабаєв, Михавко, Дубінчак, Піхальонок.

Запас: Нещерет, Вівчаренко, Рубчинський, Лонвейк, Андрієвський, Супряга, Тимчик, Себальос, Біловар, Брагару, Михайленко, Волошин.

«Зальцбург»: Бласвіх, Дедіч, Піонтковскі, Байду, Терзіч, Гурна-Дуат, Нене, К'єргор, Бідструп, Глух, Єо.

Гра пройде на стадіоні в Любліні (Польща) та розпочнеться о 22:00 за київським часом

27 серпня у Австрії відбудеться матч-відповідь, який остаточно визначить переможця.

Нагадаємо, минулого тижня «Динамо» перемогло «Рейнджерс» та пробилося у фінал кваліфікації Ліги чемпіонів.

«Динамо» відкрило рахунок на 82-й хвилині матчу. Олександр Піхальонок з-за межі штрафного майданчика пробив у нижній правий кут воріт.

Вже через дві хвилини Назар Волошин подвоїв перевагу. Фінальний свисток зафіксував перемогу «Динамо» з рахунком 2:0. Українці перемогли із загальним рахунком у двох матчах 3:1.

«Зальцбург» у третьому колі відбору здолав нідерландський «Твенте».

Як повідомлялося, 23 липня віцечемпіон України «Динамо» впевнено розпочав сезон 2024/25, здобувши розгромну перемогу над сербським «Партизаном» (6:2) у першому матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

Згодом «Динамо» вдруге обіграло сербський «Партизан» та вийшло у третій раунд кваліфікації Ліги чемпіонів. Матч завершився з рахунком 3:0 на користь українців.