Жеребкування Ліги чемпіонів: сьогодні «Динамо» дізнається потенційного суперника
Матчі третього відбіркового раунду Ліги чемпіонів пройдуть 6-7 та 13 серпня
У швейцарському Ньоні сьогодні, 22 липня, пройде процедура жеребкування третього відбіркового раунду найпрестижнішого клубного футбольного турніру Європи – Ліги Чемпіонів.
Взяти участь у цьому раунді може київське «Динамо» за умови перемоги над сербським «Партизаном».
У випадку позитивного результату, віцечемпіон Української Прем'єр-Ліги гратиме проти однієї з 4 сіяних команд: шотландського «Рейнджерс», чеської «Славії», австрійського «Зальцбурга» чи французького «Лілля».
Матчі третього відбіркового раунду пройдуть 6-7 та 13 серпня.
Нагадаємо, що перший матч з «Партизаном» кияни проведуть 23 липня.
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