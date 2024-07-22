Жеребкування Ліги чемпіонів: сьогодні «Динамо» дізнається потенційного суперника

Чи пощастить «Динамо» з суперником?

Матчі третього відбіркового раунду Ліги чемпіонів пройдуть 6-7 та 13 серпня

У швейцарському Ньоні сьогодні, 22 липня, пройде процедура жеребкування третього відбіркового раунду найпрестижнішого клубного футбольного турніру Європи – Ліги Чемпіонів.

Взяти участь у цьому раунді може київське «Динамо» за умови перемоги над сербським «Партизаном».

У випадку позитивного результату, віцечемпіон Української Прем'єр-Ліги гратиме проти однієї з 4 сіяних команд: шотландського «Рейнджерс», чеської «Славії», австрійського «Зальцбурга» чи французького «Лілля».

Матчі третього відбіркового раунду пройдуть 6-7 та 13 серпня.

Нагадаємо, що перший матч з «Партизаном» кияни проведуть 23 липня.