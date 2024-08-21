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Ультрас «Динамо» розкритикували Суркіса, який голосував проти заборони Московської церкви

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Ультрас «Динамо» розкритикували Суркіса, який голосував проти заборони Московської церкви
Для прихильників «Динамо» є неприйнятним, що Григорій Суркіс все ще має відношення до клубу
фото: fcdynamo.com

Фанати «Динамо» вважають, що Григорій Суркіс діє врозріз з національними інтересами України

Ультрас київського «Динамо» засудили вчинок народного депутата України Григорія Суркіса, який проголосував проти заборони Московської церкви.

«Ми, фанати «Динамо» Київ, з обуренням дізналися, що Григорій Суркіс, який має відношення до нашого улюбленого клубу, проголосував проти заборони московської церкви. Цей вчинок є черговим підтвердженням того, що Григорій Суркіс діє врозріз з національними інтересами України», – йдеться у зверненні ультрас «Динамо».

Також вони наголошують, що протягом багатьох років Суркіс підтримує зв'язки з проросійськими політиками та олігархами, систематично діючи проти України. 

«Його голос проти заборони Московської церкви, яка протягом тривалого часу розповсюджує російську пропаганду та підтримує агресію проти України, став черговим доказом його зради. Така позиція є неприйнятною, особливо в контексті нинішньої боротьби України за свою незалежність та територіальну цілісність», – підкреслили фанати «Динамо».

Окремо у зверненні зазначається, що для прихильників «Динамо» є неприйнятним, що Григорій Суркіс все ще має відношення до клубу, який завжди був символом української гордості та спротиву завдяки своїм вболівальникам.

Як повідомляв «Главком», учора Верховна Рада прийняла закон про заборону діяльності на території України релігійних організацій, повʼязаних із РФ.

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Теги: Григорій Суркіс Московська церква в Україні ФК «Динамо» ультрас

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