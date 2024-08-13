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Фанати згадали про Суджу на грі «Рейнджерс» – «Динамо»

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Фанати згадали про Суджу на грі «Рейнджерс» – «Динамо»
фото: скріншот

Фанат українського клубу підняв плакат із написом «Суджа»

13 серпня під час гри третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів «Рейнджерс» – «Динамо» українські фанати згадали про Суджу.

Вболівальник українського клубу підняв плакат із написом «Суджа», де замість літери «Д» використано логотип «Динамо».

Як повідомлялося, гра-відповідь третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів «Рейнджерс» – «Динамо» проходить на стадіоні «Гемпден-Парк» у Глазго. Перша гра між командами закінчилася внічию 1:1.

Нагадаємо, вузлове місто Суджа в Курській області РФ повністю перебуває під контролем ЗСУ.  Відповідне відео з'явилося у мережі. На одному із оприлюднених роликів український боєць прогулюється однією з вулиць міста.

Читайте також: Суджа – столиця України. Що каже історія про місто, в яке сьогодні увійшли ЗСУ
Теги: фанати ФК «Динамо» Курщина НОВИНИ ФУТБОЛУ

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