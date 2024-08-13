Фанати згадали про Суджу на грі «Рейнджерс» – «Динамо»

Фанат українського клубу підняв плакат із написом «Суджа»

13 серпня під час гри третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів «Рейнджерс» – «Динамо» українські фанати згадали про Суджу.

Вболівальник українського клубу підняв плакат із написом «Суджа», де замість літери «Д» використано логотип «Динамо».

Як повідомлялося, гра-відповідь третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів «Рейнджерс» – «Динамо» проходить на стадіоні «Гемпден-Парк» у Глазго. Перша гра між командами закінчилася внічию 1:1.

Нагадаємо, вузлове місто Суджа в Курській області РФ повністю перебуває під контролем ЗСУ. Відповідне відео з'явилося у мережі. На одному із оприлюднених роликів український боєць прогулюється однією з вулиць міста.