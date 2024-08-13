«Динамо» перемогло «Рейнджерс» та пробилося у фінал кваліфікації Ліги чемпіонів

Українці перемагають із загальним рахунком у двох матчах 3:1

«Динамо» здобуло перемогу над «Рейнджерс» у матчі-відповіді третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів. Поєдинок завершився з рахунком 2:0.

«Динамо» відкрило рахунок лише на 82-й хвилині матчу. Олександр Піхальонок з-за межі штрафного майданчика пробив у нижній правий кут воріт.

Вже через дві хвилини Назар Волошин подвоїв перевагу. Фінальний свисток зафіксував перемогу «Динамо» з рахунком 2:0.

Українці перемагають із загальним рахунком у двох матчах 3:1.

Перший матч «Динамо Київ» – «Рейндержс» (1:1)

Другий матч «Динамо Київ» – «Рейндержс» (2:0)

У раунді плей-оф український клуб зустрінеться з австрійським «Зальцбургом», який у третьому колі відбору здолав нідерландський «Твенте».

Нагадаємо, перша гра між командами закінчилася внічию 1:1. У тому поєдинку кияни зуміли відкрити рахунок на 38-й хвилині завдяки зусиллям Андрія Ярмоленка після прострілу Ваната.

У другому таймі «Рейнджерс» активізувався та створив кілька небезпечних моментів, які вдалося нейтралізувати воротарю «Динамо» Георгію Бущану. Проте, на четвертій компенсованій хвилині Сіріль Дессерс зрівняв рахунок, встановивши остаточний результат матчу – 1:1.

Нагадаємо, 23 липня віцечемпіон України «Динамо» впевнено розпочав сезон 2024/25, здобувши розгромну перемогу над сербським «Партизаном» (6:2) у першому матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

Згодом «Динамо» вдруге обіграло сербський «Партизан» та вийшло у третій раунд кваліфікації Ліги чемпіонів. Матч завершився з рахунком 3:0 на користь українців.