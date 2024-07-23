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«Динамо» скасувало всі двосторонні заходи із сербським «Партизаном»

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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«Динамо» скасувало всі двосторонні заходи із сербським «Партизаном»
«Динамо» звинуватило ФК «Партизан» в участі у змаганнях на території Росії
ілюстрація: ФК «Динамо»

Українські футболісти засудили сербів за підтримку російського спорту

Український футбольний клуб «Динамо» скасував усі двосторонні заходи із сербським ФК «Партизан», що мали відбутися на матчі Ліги чемпіонів. Про це повідомила пресслужба «Динамо».

«Україна сьогодні переживає найскладніший період своєї історії через кровопролитну війну з країною-терористом. Саме тому ФК «Динамо» засуджує всіх, хто допомагає Росії, зокрема, підтримує російський спорт. Особливо, коли це вчиняється представниками країн Європи, що підтримує Україну. Враховуючи це та з огляду на нещодавню участь ФК «Партизан» у змаганнях на території Росії, нами ухвалено рішення скасувати усі двосторонні заходи між клубами, що мали відбутися у контексті матчу», – йдеться в повідомленні.

Також клуб відмовився від присутності виїзних уболівальників на стадіонах. 

«Водночас, не зважаючи на результати жеребкування, наш клуб є частиною великої родини УЄФА, ми поважаємо світові футбольні принципи та традиції, поважаємо суперників і дотримуємося принципу fair-play на полі та поза його межами. Ми готові у спортивній боротьбі змагатись і перемагати будь-якого суперника. Таким чином ми доводимо європейськість і відкритість нашої країни та українського спорту», – наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, що 19 червня пройшло жеребкування другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Свого суперника дізналося «Динамо» – ним став сербський «Партизан».

А вже 22 липня у швейцарському Ньоні відбулося жеребкування третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів. Свого потенційного суперника дізналося і київське «Динамо». У цьому етапі кияни зможуть взяти участь у протистоянні з «Рейнджерс» (Шотландія), якщо здолають «Партизан» у двох матчах другого раунду. 

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Сербія ФК «Динамо» Ліга чемпіонів

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