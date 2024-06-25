УЄФА забороняє уболівальникам приносити на стадіон фотографії загиблих захисників

Політичні гасла та гасла з будь-якими проявами агресії на стадіоні категорично заборонені

УЄФА вважає, що фото загиблих українських воїнів «не місце на стадіоні»

Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) забороняє українським уболівальникам проходити на стадіон з фотографіями загиблих на війні героїв. Про це повідомив офіцер з безпеки збірної України Андрій Таран у коментарі «Чемпіону».

«За день до матчу у нас відбуваються організаційні наради, на яких УЄФА розповідає, що українська сторона звернулася з такими-то питаннями. Мовляв, ми погоджуємо це, а це – ні. Перед виїздом до Штутгарта ми написали лист УЄФА з проханням погодити деякі позиції. Чекаємо відповіді» – зазначив він.

Таран наголошує, що політичні гасла та гасла з будь-якими проявами агресії категорично заборонені.

«Пам’ятаю, як свого часу УЄФА заборонив банер, на якому були намальовані козаки з шаблями. Зараз в Україні йде війна, є загиблі герої. УЄФА забороняє проходити на стадіон з їхніми фото. Вони вважають, що цьому не місце на стадіоні», – сказав офіцер з безпеки.

Нагадаємо, уболівальники збірної Сербії вивісили прапор московського ЦСКА на матчі другого туру групового етапу Євро-2024 проти Словенії.

Як повідомлялося, уболівальникам заборонили проносити прапори країн-агресорів Росії та Білорусі на корти Вімблдону.

Раніше повідомлялося, що УЄФА завів дисциплінарну справу щодо поведінки сербських вболівальників на матчі першого туру групового етапу Євро-2024 Сербія – Англія, який відбувся 16 червня у Гельзенкірхені і ухвалив рішення оштрафувати Сербський футбольний союз на 14,5 тисяч євро.

У відповідь на дії УЄФА футбольний союз Сербії вимагає покарати Хорватію та Албанію за антисербські скандування, інакше Сербія пообіцяла розглянути відмову від участі в Євро-2024. Відповідного листа було надіслано до Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) з вимогами.