УЄФА забороняє уболівальникам приносити на стадіон фотографії загиблих захисників
УЄФА вважає, що фото загиблих українських воїнів «не місце на стадіоні»
Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) забороняє українським уболівальникам проходити на стадіон з фотографіями загиблих на війні героїв. Про це повідомив офіцер з безпеки збірної України Андрій Таран у коментарі «Чемпіону».
«За день до матчу у нас відбуваються організаційні наради, на яких УЄФА розповідає, що українська сторона звернулася з такими-то питаннями. Мовляв, ми погоджуємо це, а це – ні. Перед виїздом до Штутгарта ми написали лист УЄФА з проханням погодити деякі позиції. Чекаємо відповіді» – зазначив він.
Таран наголошує, що політичні гасла та гасла з будь-якими проявами агресії категорично заборонені.
«Пам’ятаю, як свого часу УЄФА заборонив банер, на якому були намальовані козаки з шаблями. Зараз в Україні йде війна, є загиблі герої. УЄФА забороняє проходити на стадіон з їхніми фото. Вони вважають, що цьому не місце на стадіоні», – сказав офіцер з безпеки.
Нагадаємо, уболівальники збірної Сербії вивісили прапор московського ЦСКА на матчі другого туру групового етапу Євро-2024 проти Словенії.
Як повідомлялося, уболівальникам заборонили проносити прапори країн-агресорів Росії та Білорусі на корти Вімблдону.
Раніше повідомлялося, що УЄФА завів дисциплінарну справу щодо поведінки сербських вболівальників на матчі першого туру групового етапу Євро-2024 Сербія – Англія, який відбувся 16 червня у Гельзенкірхені і ухвалив рішення оштрафувати Сербський футбольний союз на 14,5 тисяч євро.
У відповідь на дії УЄФА футбольний союз Сербії вимагає покарати Хорватію та Албанію за антисербські скандування, інакше Сербія пообіцяла розглянути відмову від участі в Євро-2024. Відповідного листа було надіслано до Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) з вимогами.
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